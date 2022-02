Nieuwe wet voor verplichte updates: wat betekent dit voor jou?

Een nieuwe wet stelt verkopers van apparaten en software verplicht om updates te blijven leveren. Maar wat betekent dat voor jou?

Een heikel punt als het gaat om apparaten en software, is dat deze niet altijd lang worden ondersteund met updates. Denk bijvoorbeeld aan beveiligingsupdates voor je smartphone die niet meer uitrollen, apps voor je televisie die niet meer werken of onveilige slimme apparaten door missende updates.

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat verkopers van apparaten, software en diensten verplicht om updates te blijven leveren. Dat geldt voor je smartphone, maar ook je televisie, slimme huis, apps, games en meer.

Het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer met een grote meerderheid. Enkel FvD, Ja21, BBB en Groep van Haga stemden tegen. Nu moet de Eerste Kamer het nog behandelen en aannemen of verwerpen. Zodra de Eerste Kamer instemt, kan de wet in werking treden.

Huh, verkopers?

Ja, opvallend aan dit wetsvoorstel is dat verkopers verantwoordelijk worden gehouden en niet de fabrikanten. Dus als jij je smartphone van Samsung bij de MediaMarkt koopt, is de MediaMarkt verantwoordelijk dat jij updates blijft krijgen en Samsung niet. Wel kunnen winkels meer druk leggen op fabrikanten terwijl jij als consument vaak machteloos staat tegenover zulke grote partijen.

Jammer is dat het wetsvoorstel niet duidelijk is over het aantal jaren dat een verkoper verantwoordelijk wordt gehouden voor het aanbieden van updates. De Rijksoverheid schrijft: “De termijn van verplichte updates is op basis van proportionaliteit: dus wat redelijk is voor een consument. Bij een duurder product zoals een slimme wasmachine mag je langer updates verwachten, dan bijvoorbeeld bij de aankoop van een digitaal spelletje op je telefoon.”

Geldt dit ook voor een nieuwe versie van Android?

De wet is voornamelijk bedoeld om apparaten en software veilig te houden via updates, en om het apparaat of de software te laten werken zoals onder de voorwaarden is bepaald. Dat betekent dus niet dat je Android-toestel een nieuwe versie van Android hoort te krijgen met nieuwste functies, maar wel dat je toestel jarenlang beveiligingsupdates hoort te ontvangen.

In het wetsvoorstel staat dat consumenten ook afstand kunnen doen van deze updates. Dat zal waarschijnlijk wat explicieter moeten worden benoemd dan ergens diep in de voorwaarden, maar fabrikanten en verkopers kunnen er in theorie dus onderuit komen door consumenten ermee in te laten stemmen dat ze geen updates hoeven.

Aangezien er nog zoveel onbekend is bij de gemiddelde consument over het belang van updates, is het aannemelijk dat hier wel het één en ander mee geprobeerd gaat worden. Daarom is het extra belangrijk om als consument alert te blijven.

Ik vind het maar vaag klinken..

Dat klopt inderdaad. De wet is overgenomen van richtlijnen van de EU en die zijn niet echt concreet. Vandaar dat onder andere de termijn zo onduidelijk is. In de praktijk zal er met dit wetsvoorstel dus voor jou als consument waarschijnlijk niet veel veranderen.

Als onderdeel van het wetsvoorstel wordt ook de omkering van de bewijslast verlengd van zes maanden naar een jaar. Dat betekent dat als jij een smartphone koopt en binnen een jaar problemen hebt, dat de verkoper moet aantonen dat het toestel bij levering compleet in orde was en jij als consument de problemen hebt veroorzaakt. Dat is goed nieuws voor consumenten.

