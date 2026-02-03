Betalen voor WhatsApp: dit zit straks achter de nieuwe abonnementen

Meta werkt aan verschillende abonnementen voor berichten-app WhatsApp, maar waar ga je straks dan voor betalen?

WhatsApp-abonnementen: waar ga je voor betalen?

Door de Europese Unie is WhatsApp onlangs geclassificeerd als “erg groot online platform”. Dat komt doordat de app in de EU maar liefst 51 miljoen maandelijkse gebruikers heeft. WhatsApp-eigenaar Meta wil graag meer aan deze enorme hoeveelheid mensen verdienen. In de Verenigde Staten zijn er al advertenties in de app te zien en Europa is binnenkort ook aan de beurt. Daarnaast wordt er aan verschillende abonnementen gewerkt.

Website WABetaInfo, dat in de code van de nieuwste bètaversies van WhatsApp duikt om te zien of er nieuwe informatie te vinden is, heeft verwijzingen naar deze abonnementen gevonden.

Abonnement 1: advertenties verwijderen

Het eerste abonnement is alleen bedoeld om de komende advertenties te verwijderen. Advertenties worden tussen het kijken van Updates geplaatst, vergelijkbaar met advertenties in de Verhalen van Instagram. Ook worden er gesponsorde kanalen in het Updates-tabblad geplaatst. Met een abonnement zie je deze reclame niet.

Dit abonnement is volledig optioneel. Kijk je nooit in het Updates-tabblad en gebruik je WhatsApp alleen om te chatten, dan krijg je sowieso geen reclame te zien. Dit abonnement heeft voor jou dan geen nut.

Waarom is dit abonnement alleen voor Europa?

Gebruikers in de Verenigde Staten krijgen nu advertenties op WhatsApp te zien die gebaseerd zijn op onder andere hun gedrag op Facebook. De EU dwingt platformen om een alternatief te bieden voor gepersonaliseerde advertenties.

Alleen in Europa heeft Meta daarom nu al een abonnement voor Facebook en Instagram. Voor 12,99 euro per maand kun je apps gebruiken zonder advertenties. Blijf je de apps gratis gebruiken, dan ga je ermee akkoord dat Meta jouw persoonlijke gegevens gebruikt voor het tonen van advertenties.

Iedereen moet verplicht een keuze maken tussen deze twee opties en waarschijnlijk gebeurt met WhatsApp straks hetzelfde.

Abonnement 2: exclusieve functies

Daarnaast werkt Meta aan een abonnement voor WhatsApp met exclusieve functies. Je moet denken aan exclusieve stickers en thema’s, maar ook de mogelijkheid om meer dan drie chats vast te zetten en het aanpassen van het app-icoon.

Op termijn zullen de exclusieve functies worden uitgebreid om dit abonnement steeds interessanter te maken. Denk daarbij vooral ook aan AI-functies met behulp van Meta AI.

De basisfuncties die je nu gratis gebruikt in WhatsApp zullen niet plots achter een abonnement worden geplaatst. Je moet de exclusieve functies echt zien als extra’s, waardoor het abonnement optioneel blijft.

Hoe duur zijn deze abonnementen?

Er is nog geen officiële prijs voor beide abonnementen bekend. Wel wordt in de informatie die WABetaInfo heeft gevonden een prijs van 4 euro genoemd om advertenties te verwijderen. Dat kan echter een tijdelijke prijs zijn die nog wordt aangepast zodra het abonnement wordt gelanceerd.

De abonnementen worden via de Google Play Store afgesloten en kunnen daar ook weer worden geannuleerd.

WhatsApp-tips

