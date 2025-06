Opinie: Dat WhatsApp advertenties krijgt is nog het minst erge

We zagen het allemaal aankomen en nu is het zover: WhatsApp krijgt advertenties. Maar laten we eerlijk zijn. Als dit jouw laatste druppel is heb je niet goed opgelet.

WhatsApp krijgt (helaas) advertenties

Jan Koum, de mede-oprichter van WhatsApp en de voormalige ceo, had een briefje op zijn bureau hangen: “No ads! No games! No gimmicks!” Het idee was dat zijn app zich puur op het sturen van berichten moest focussen. Dat idee bleek succesvol, want de app verzamelde honderd miljoenen gebruikers en werd overgenomen door Facebook.

Toen Facebook, inmiddels bekend onder naam Meta, de app kocht, beloofde het bedrijf dat de visie van de makers intact zou blijven en er dus onder andere geen advertenties zouden worden toegevoegd.

Vanaf nu (in Europa vanaf 2026) zijn er toch advertenties te zien in de Updates-tab van WhatsApp. Dat betekent dat als je Status-berichten bekijkt, je zo nu en dan een reclame ziet. Precies zoals je gewend bent op Instagram en andere apps.

Emmer

Hier en daar lees ik dat dit voor mensen de reden is om WhatsApp weg te doen. Dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Maar als specifiek dit voor jou de druppel is die de emmer doet overlopen, dan heb je de afgelopen tijd niet goed opgelet.

Laten we voor het gemak de afgelopen vijf jaar nemen. WhatsApp introduceerde in 2021 nieuwe privacyvoorwaarden die je verplicht moest accepteren om de app te kunnen gebruiken. In deze voorwaarden staat dat jij verschillende gegevens met Meta moet delen, die gebruikt worden voor persoonlijke advertenties op andere platformen.

In datzelfde jaar nog volgde een recordboete van 225 miljoen miljoen euro in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De jaren erna kreeg Meta de ene na de andere boete, omdat het bedrijf keer op keer bewijst de privacy van zijn gebruikers niet serieus te nemen. Vorige week bleek nog dat veel mensen hun gesprekken met de AI in WhatsApp per ongeluk deelden op hun Facebook-pagina, zonder daar erg in te hebben.

Beloftes waren al verbroken

Het is vreemd dat advertenties op een plek waar je waarschijnlijk zelden kijkt pas de reden is om te denken: nee zo hoeft het niet voor mij. Alsof je al jaren accepteert dat de postbode precies bijhoudt van wie jij post ontvangt en zo nu en dan wat brieven opent en op Facebook plaatst, maar het pas te ver gaat zodra er een reclamefolder tussen je post wordt geplaatst.

Natuurlijk is er wel een grote kans dat deze advertenties op termijn uitgebreid gaan worden. Meta bestaat bij de gratie van advertentie-inkomsten, want uit onder andere de metaverse en zijn AI-pogingen moet Zuckerberg het niet hebben. WhatsApp is dan een logische plek om meer reclame te tonen.

Aan de belofte dat je chats met rust worden gelaten hebben we daarom niet zoveel. Op dat briefje van de originele ceo stond naast “No ads!” ook heel duidelijk “No gimmicks!”. Anderhalf jaar geleden werden er nog AI-chatbots geïntroduceerd, inclusief Paris Hilton als detective en Snoop Dogg als dungeon master. Je kunt nu (als je niet in Europa woont) zelfs AI-stickers genereren. Dat briefje inclusief alle beloftes zijn al jaren niets meer waard.

