Altijd de juiste emoji: WhatsApp laat AI stickers voor je maken

Met een nieuwe bètafunctie op WhatsApp kun je met kunstmatige intelligentie stickers maken. Jij vertelt hoe hij eruit moet zien en de AI creëert het plaatje voor je. In dit artikel vertellen we je alles over de nieuwe functie.

Nieuwe AI stickers-functie op WhatsApp

WhatsApp-gebruikers versturen graag berichtjes in de vorm van emoji, gifjes en stickers. Bijvoorbeeld om emotie over te brengen of bepaalde toon aan een bericht te geven. Er is dan ook een gigantisch aanbod aan plaatjes en smileys te vinden op je smartphone, maar toch komt WhatsApp met een functie waarmee jij écht altijd een bijpassend plaatje vindt. En die functie maakt gebruik van kunstmatige intelligentie.

De nieuwe functie heet ‘Create AI stickers’ en maakt door middel van een beschrijving specifieke stickers voor jou. Denk bijvoorbeeld aan ‘een lachende kat op een skateboard’. Nadat jij je beschrijving hebt ingevuld, gaat de kunstmatige intelligentie van WhatsApp aan de slag met het maken van de perfectie stickers.

Bètatesters mogen als eerst AI stickers maken

De nieuwe functie is onderdeel van de nieuwste bètaversie van WhatsApp. Dat betekent dat er nog flink wordt gesleuteld aan de ‘Create AI stickers’-functie, maar dat bètatesters er al mee aan de slag kunnen. Zij helpen ook met het onderscheiden van gepaste en ongepaste stickers voordat de functie voor het grote publiek beschikbaar is. De ontvanger van een AI sticker krijgt duidelijk te zien wanneer een sticker door kunstmatige intelligentie is gemaakt.

Ben jij bètatester, maar zie je de functie niet? Heb dan nog even geduld, want tot nu toe lijkt de functie maar bij een beperkte groep testers beschikbaar. Gedurende de komende weken zullen meer testers toegang krijgen tot de nieuwe functie. Weten hoe je bètatester wordt? Lees dan ons uitgebreide artikel waarin we je stap voor stap uitleggen hoe dit werkt.

Meer over WhatsApp

Meta – het bedrijf achter WhatsApp – is al een tijd druk bezig met het uitbreiden van de populaire berichten-app. Vrijwel maandelijks wordt er een nieuwe handige functie toegevoegd. Recentelijk werd het bijvoorbeeld mogelijk om je scherm te delen tijdens het videobellen, te appen vanaf je Wear OS-smartwatch en om berichten te bewerken nadat je ze hebt gestuurd. Benieuwd naar meer nieuwe WhatsApp-functies? Check dan de artikelen hieronder.