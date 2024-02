Je kunt straks via WhatsApp met gebruikers van andere apps chatten

Het wordt straks mogelijk om via WhatsApp met gebruikers van andere apps zoals Signal en Telegram te chatten. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Via WhatsApp andere apps bereiken

Dankzij nieuwe regels van de Europese Unie moet WhatsApp straks berichten van Telegram, Signal en andere berichten-apps kunnen ontvangen. Het is een grote verandering voor de extreem populaire berichten-app van Meta.

Voor gebruikers kan deze verandering het leven een stukje makkelijker maken. Vaak zijn je contacten namelijk verspreid over verschillende apps en moet je elke keer de juiste app opzoeken voor het juiste gesprek. Straks kan alles via WhatsApp.

Aanvankelijk wordt de nieuwe functie alleen gebruikt voor gesprekken die je één op één voert. Dat gaat dan om tekstberichten, het versturen van afbeeldingen, audio, video en bestanden. Ondersteuning voor groepsgesprekken en de mogelijkheid om te bellen wordt later toegevoegd.

Hoe gaat dat werken?

In de bètaversies van WhatsApp krijgen we alvast een idee van hoe de nieuwe functie eruit gaat zien, al weten we niet zeker of dit het definitieve ontwerp is. In de bèta worden alle gesprekken van andere apps verzameld achter de knop ‘Third-party Chats’. Deze knop staat bovenaan bij de ‘Chats’ en krijgt waarschijnlijk nog een Nederlandse vertaling.

WhatsApp heeft niet lang de tijd meer om de nieuwe functie naar iedereen uit te rollen, want op 7 maart gaan de nieuwe regels van de Europese Unie in.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Obstakels

Het toevoegen van deze apps in WhatsApp lijkt nog niet zo makkelijk te gaan. Elke app gebruikt namelijk eigen end-to-end-encryptie om ervoor te zorgen dat alle gesprekken privé blijven. Ook heeft elke chat-app eigen regels en richtlijnen.

Meta eist dat deze applicaties gebruikmaken van het Signal-protocol dat WhatsApp gebruikt, of een eigen protocol voor encryptie gebruiken dat aan de veiligheidsstandaard van Meta voldoet. Niet elke app staat echter te springen om dit contract te tekenen.

Tegenover website Wired stelt een woordvoerder van berichten-app Threema bijvoorbeeld dat het systeem dat Meta voorstelt niet voldoet aan de standaarden voor beveiliging en privacy die Threema hanteert. Een groot probleem lijkt de manier waarop WhatsApp de persoonlijke data van zijn gebruikers gebruikt.

Hoe voeg je mensen toe?

Er is op dit moment nog veel onduidelijk over de nieuwe functie, zoals hoe je mensen en gesprekken toevoegt aan de app. De meeste berichten-apps zijn verbonden aan je telefoonnummer, wat het in theorie makkelijk maakt om ze aan elkaar te koppelen Toch zijn er ook apps die op een andere manier gebruikers identificeren.

Aangezien de deadline snel nadert, krijgen we waarschijnlijk binnenkort meer te weten over hoe de nieuwe functie precies werkt.

Android Planet op WhatsApp

Wist je al dat je Android Planet nu ook op WhatsApp kunt volgen? Je krijgt dan elke dag een paar interessante artikelen toegestuurd. Je vindt ons WhatsApp-kanaal via deze link.