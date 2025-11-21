WhatsApp laat je nu echt met andere apps chatten: dit moet je weten

Het gaat nu toch echt gebeuren: je kunt via WhatsApp chatten met gebruikers op andere apps. Dit moet je weten over deze functie.

Via WhatsApp chatten met andere apps

Het is inmiddels alweer bijna twee jaar geleden dat we schreven hoe WhatsApp het mogelijk gaat maken om met apps van derde partijen te chatten. WhatsApp-maker Meta wordt hiertoe verplicht door de Europese Unie.

In februari 2024 kregen we via een bètaversie van de app al hints te zien over hoe dit zou werken. In de komende maanden rolt deze functie eindelijk echt uit naar gebruikers in Europa. Dat betekent alleen niet dat je direct met mensen op apps zoals Telegram en Signal kunt chatten.

Welke apps werken wel?

De eer is aan de apps BirdyChat en Haiket. Binnenkort kun je met gebruikers van deze diensten chatten via WhatsApp. Schrik niet als je nog nooit van deze diensten hebt gehoord, want wij moesten ook even zoeken.

BirdyChat is een app die sommige bedrijven gebruiken om met elkaar in contact te blijven, maar de app heeft in de Play Store geen recensies en maar “500+” downloads. Haiket is een nieuwe dienst die draait om het sturen van stemberichten, maar heeft geen eigen app.

Meta verweert zich al lang tegen de eisen van de Europese Unie. In de Europese Digitalemarktenverordening staat opgenomen dat grote platformen zoals WhatsApp samen moeten kunnen werken met andere diensten. Deze twee obscure diensten toevegen lijkt een manier van Meta te zijn om zo beperkt mogelijk toch aan deze regels te voldoen.

Worden apps zoals Signal ook toegevoegd?

Toch is het niet alleen Meta die tegenstribbelt. De makers van bekende berichten-apps hebben er ook weinig zin in. Zeker Signal heeft duidelijk gemaakt niet mee te willen werken, omdat het bedrijf zijn privacystandaard niet willen verlagen naar die van Meta. Signal versleutelt alle informatie die er te verzamelen is, terwijl Meta onder andere bijhoudt wat voor apparaat je gebruikt, met wie je praat en hoe vaak.

Goed nieuws is wel dat alle gesprekken net als op WhatsApp zelf, end-to-end-versleuteld worden. Dat betekent dat alleen de verzender en ontvanger de berichten kan lezen. Zelfs Meta kan niet meekijken met wat je naar andere apps stuurt of van andere apps ontvangt.

Alleen via de app

De nieuwe functie werkt alleen als je WhatsApp op je smartphone gebruikt, dus niet in de desktop-app, via de webversie en zelfs niet via de tablet-app.

Je krijgt in WhatsApp de keuze of je de berichten van andere apps in een aparte folder wil houden, of dat je ze wil combineren in dezelfde inbox. Kies je voor de tweede optie, dan zie je de berichten van alle apps die je toevoegt door je WhatsApp-chats heen staan.

Meer WhatsApp-vernieuwingen

Naast de mogelijkheid om met gebruikers op andere apps te chatten, krijg je binnenkort ook de mogelijk om een gebruikersnaam op WhatsApp aan te maken. Ook leggen we alles uit over Meta AI in WhatsApp en je privacy.