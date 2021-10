‘Zo krijg je straks meer controle over je WhatsApp-back-up’

WhatsApp werkt achter de schermen aan features die je meer controle geven over je back-up van je gesprekken en media. Volgens geruchten is de feature in de maak omdat Google strengere eisen gaat stellen aan online back-ups.

Lees verder na de advertentie.

Meer controle over je WhatsApp-back-up

Volgens de bekende lekker WABetaInfo ontwikkelt WhatsApp features waarmee je zelf kunt bepalen welke WhatsApp-onderdelen je wel en niet wil back-uppen. De app gaat ook aangeven hoeveel opslagruimte de onderdelen innemen en hoe groot de back-up dus wordt op het interne geheugen van je smartphone of in Google Drive.

Op de afbeelding in dit artikel, gedeeld door WABetaInfo, zie je een testversie van WhatsApp met de features. De chat-app biedt onder andere de keuze om foto’s, video’s, documenten en ‘andere media’ wel of niet te back-uppen.

De features zijn nog niet beschikbaar voor bètagebruikers en ook niet zichtbaar in de normale WhatsApp-app. Het is niet duidelijk wanneer dit verandert – ervan uitgaande dat WhatsApp de functies niet schrapt.

‘Controle nodig vanwege Google-besluit’

Anonieme bronnen verwachten dat WhatsApp gebruikers meer controle over hun WhatsApp-back-up wil geven omdat de grootte van back-ups uit de hand kan lopen. Wie veel foto’s en/of video’s via WhatsApp ontvangt en stuurt, kan te maken krijgen met een bestand van meerdere gigabytes.

Een deel van de WhatsApp-gebruikers bewaart zijn back-up in Google Drive. Deze opslagmethode gaat niet ten koste van je gratis 15GB Google Drive-opslagruimte – het resultaat van een afspraak tussen WhatsApp en Google. Volgens anonieme bronnen wil Google van die deal af en telt straks een back-up groter dan 2GB mee voor je opslaglimiet. Wanneer dit zou gaan gebeuren is nog niet bekend. Google en WhatsApp zullen dat – mits het gerucht klopt – vooraf aangeven.

Gebruikers meer controle geven over wat ze wel en niet willen back-uppen, is vanuit WhatsApp een logische stap waar sommige gebruikers overigens al jaren op wachten. Wil je nu een complete back-up maken maar weet je niet hoe dat werkt? Lees dan ons eenvoudige stappenplan om een WhatsApp-back-up te maken én over te zetten naar je nieuwe toestel.

Lees het laatste nieuws over WhatsApp: