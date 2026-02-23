‘WhatsApp laat je binnenkort berichten inplannen’

Je kunt heel veel met WhatsApp, maar berichten inplannen is vooralsnog niet mogelijk. Daar komt binnenkort waarschijnlijk verandering in. Deze functie is opgedoken in een toekomstige versie van de app.

Lees verder na de advertentie.

Eindelijk: berichten inplannen op WhatsApp

Misschien wil je een verjaardag niet vergeten. Of denk je dat het gewoon beter is om een bepaalde boodschap later te versturen. Er zijn allerlei redenen om berichten te willen inplannen op WhatsApp. Helaas kan dat simpelweg niet. Of misschien kunnen we beter zeggen: nóg niet.

De website WABetaInfo, die toekomstige versies van de app in de gaten houdt, ontdekte namelijk dat deze functie eraan zit te komen. Hij is zichtbaar in de iOS-versie 26.7.10.72 van WhatsApp. Bèta’s van de Android-versie tonen hem nog niet, maar dat lijkt een kwestie van tijd.

Zoals je ziet in het screenshot hiernaast bevat de instellingen een aparte sectie voor ingeplande berichten. In dit voorbeeld gaat het specifiek om een groepschat. Het is niet duidelijk of WhatsApp je straks ook berichten zal laten inplannen voor individuele chats.

Veel concurrerende apps, zoals Signal, laten je al veel langer berichten inplannen. Meestal moet je daarvoor het verzendicoon enige tijd ingedrukt houden, waarna je de datum en het tijdstip van versturen kunt kiezen. Het is nog niet bekend of WhatsApp deze functie op dezelfde manier laat werken.

Meer over WhatsApp

Hoewel steeds meer Nederlanders overstappen op Signal blijft WhatsApp voorlopig de populairste berichtendienst. We schrijven er op Android Planet dan ook regelmatig over de nieuwste ontwikkelingen. Wist je bijvoorbeeld dat moederbedrijf Meta werkt aan abonnementen voor de app?

Ook is het inmiddels mogelijk om te videobellen in de webversie van WhatsApp. En wanneer je nieuwe leden toevoegt aan een groepschat kunnen ze nu recente berichten uit die groep lezen.

Ga jij veel gebruik maken van de mogelijkheid om berichten in te plannen of zit jij niet op deze functie te wachten? Laat het weten in de reacties!