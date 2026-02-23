Google Pixel 10a tijdelijk tot €250 euro inruilvoordeel

Bekijk actie

‘WhatsApp laat je binnenkort berichten inplannen’

Mike Peek
Mike Peek
23 februari 2026, 9:04
2 min leestijd
‘WhatsApp laat je binnenkort berichten inplannen’

Je kunt heel veel met WhatsApp, maar berichten inplannen is vooralsnog niet mogelijk. Daar komt binnenkort waarschijnlijk verandering in. Deze functie is opgedoken in een toekomstige versie van de app.

Lees verder na de advertentie.

Eindelijk: berichten inplannen op WhatsApp

Misschien wil je een verjaardag niet vergeten. Of denk je dat het gewoon beter is om een bepaalde boodschap later te versturen. Er zijn allerlei redenen om berichten te willen inplannen op WhatsApp. Helaas kan dat simpelweg niet. Of misschien kunnen we beter zeggen: nóg niet.

WhatsApp berichten inplannen

De website WABetaInfo, die toekomstige versies van de app in de gaten houdt, ontdekte namelijk dat deze functie eraan zit te komen. Hij is zichtbaar in de iOS-versie 26.7.10.72 van WhatsApp. Bèta’s van de Android-versie tonen hem nog niet, maar dat lijkt een kwestie van tijd.

Zoals je ziet in het screenshot hiernaast bevat de instellingen een aparte sectie voor ingeplande berichten. In dit voorbeeld gaat het specifiek om een groepschat. Het is niet duidelijk of WhatsApp je straks ook berichten zal laten inplannen voor individuele chats.

Veel concurrerende apps, zoals Signal, laten je al veel langer berichten inplannen. Meestal moet je daarvoor het verzendicoon enige tijd ingedrukt houden, waarna je de datum en het tijdstip van versturen kunt kiezen. Het is nog niet bekend of WhatsApp deze functie op dezelfde manier laat werken.

Meer over WhatsApp

Hoewel steeds meer Nederlanders overstappen op Signal blijft WhatsApp voorlopig de populairste berichtendienst. We schrijven er op Android Planet dan ook regelmatig over de nieuwste ontwikkelingen. Wist je bijvoorbeeld dat moederbedrijf Meta werkt aan abonnementen voor de app?

Ook is het inmiddels mogelijk om te videobellen in de webversie van WhatsApp. En wanneer je nieuwe leden toevoegt aan een groepschat kunnen ze nu recente berichten uit die groep lezen.

Ga jij veel gebruik maken van de mogelijkheid om berichten in te plannen of zit jij niet op deze functie te wachten? Laat het weten in de reacties!

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: WABetaInfo
Bron afbeelding: WABetaInfo
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten WhatsApp

Bekijk ook

WhatsApp komt met nieuwe functie voor nieuwe groepsleden

WhatsApp komt met nieuwe functie voor nieuwe groepsleden

20 februari 2026

WhatsApp Web wordt veel beter met deze langverwachte functie

WhatsApp Web wordt veel beter met deze langverwachte functie

10 februari 2026

Betalen voor WhatsApp: dit zit straks achter de nieuwe abonnementen

Betalen voor WhatsApp: dit zit straks achter de nieuwe abonnementen

3 februari 2026

Feestelijke nieuwe functies voor WhatsApp: dit zijn ze

Feestelijke nieuwe functies voor WhatsApp: dit zijn ze

31 december 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren