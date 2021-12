WhatsApp introduceert mogelijkheid om berichten standaard te laten verdwijnen

WhatsApp heeft er een nieuwe functie bij: gebruikers kunnen hun berichten nu standaard laten verdwijnen. Je kiest zelf na welke periode dat gebeurt: 24 uur, 7 dagen of 90 dagen.

Je kunt berichten nu laten verdwijnen in WhatsApp

Het was al mogelijk om berichtjes te laten verdwijnen in WhatsApp, maar dat moest je per gesprek inschakelen. Met de nieuwe functie ‘Default Message Timer’ kun je al je berichten in elke één-op-éénchat na een bepaalde tijd automatisch verwijderen. Wij vinden deze optie nog niet terug in onze privacyinstellingen, maar daar kan ieder moment verandering in komen. Volgens WhatsApp-moederbedrijf Meta rolt de functie per direct uit.

Gebruikers kiezen zelf wanneer hun schrijfsels in rook opgaan: na 24 uur, 7 dagen of 90 dagen. WhatsApp waarschuwt dat de berichten in sommige gevallen toch langer zichtbaar zijn. Wanneer de ontvangende gebruiker WhatsApp bijvoorbeeld meer dan een dag niet opent, blijft de preview op zijn thuisscherm staan. Ook als iemand je citeert in een reactie, blijven je woorden leesbaar.

De mogelijkheid om berichten te laten verdwijnen, verandert niets aan bestaande gesprekken in WhatsApp. Die blijven sowieso behouden. De functie is ook niet beschikbaar voor individuele gebruikers in groepsapps. Alleen beheerders kunnen deze feature activeren.

‘De vrijheid om eerlijk en kwetsbaar te zijn’

WhatsApp zegt dat het automatisch laten verdwijnen van berichten onderdeel is van zijn privacystrategie. ‘We erkennen dat er iets magisch is aan het voeren van een één-op-éengesprek. Het delen van je gedachten in vertrouwen en voelen dat je op dat moment met elkaar verbonden bent. Je hebt de vrijheid om eerlijk en kwetsbaar te zijn als je weet dat het gesprek niet voor altijd bewaard blijft.’

Als je ervoor kiest om de functie in te schakelen, krijgen je gesprekspartners daar een melding van. Zo weten ze dus van tevoren dat jouw berichten na een bepaalde periode niet meer zichtbaar zijn.

