WhatsApp wil aantal berichten dat je kunt sturen zonder reactie beperken

Krijg jij op WhatsApp een lawine aan berichten van mensen die je niet kent? De bekende chatapp werkt aan een oplossing. Binnenkort beperkt WhatsApp namelijk het aantal berichten dat je kunt sturen waar geen reactie op komt.

WhatsApp gaat berichten zonder reactie beperken

Of het nu gaat om bedrijven die je bombarderen met reclame of iemand die je digitaal probeert te verleiden: we zijn allemaal bekend met spam op WhatsApp. Tussen de chats van vrienden en familie duiken regelmatig berichten op van mensen die je helemaal niet kent. Erg vervelend, zeker als ze vasthoudend zijn.

Daar wil de dienst paal en perk aan stellen. TechCrunch meldt dat de komende weken een test begint. Daarmee gaat WhatsApp het aantal berichten dat je aan onbekenden kunt sturen waar geen reactie op komt beperken. De limiet geldt zowel voor consumenten als voor bedrijfsaccounts.

Hoeveel onbeantwoorde berichten je per maand kunt sturen voor je tegen de blokkade aanloopt, is nog niet bekend. Er worden verschillende quota’s getest. Volgens WhatsApp zelf zal de gemiddelde gebruiker er in ieder geval geen last van hebben. Mocht je toch in de gevarenzone komen, dan krijg je eerst een waarschuwing.

Het is natuurlijk goed dat WhatsApp spam probeert tegen te gaan. Toch vragen wij ons af of deze maatregel echt nodig is. Iemand blokkeren heeft immers weinig om het lijf. Dan weet je zeker dat diegene je geen berichten meer stuurt, ook niet als de maand voorbij is en de teller weer op nul staat.

Zo hou je WhatsApp veilig

WhatsApp is heel handig, maar brengt ook de nodige risico’s met zich mee. Die kun je veelal beperken door logisch na te denken. Appt je zoon dat hij een nieuw nummer heeft en vraagt hij om geld? Bel dan sowieso eerst even het oude nummer. Eventueel kun je ook samen een codewoord afspreken voor dit soort situaties.

Je kunt nog veel meer doen om fraude via Whatsapp te voorkomen. Sinds een paar maanden is het mogelijk om te voorkomen dat anderen jouw berichten exporteren of gebruiken om AI te trainen. Ook is het verstandig om je chats te beveiligen.

