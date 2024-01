‘WhatsApp werkt aan functie om bestanden te delen met contacten’

Mogelijk kun je straks op een nieuwe manier bestanden delen met je contacten binnen WhatsApp. De chatdienst test deze functie in de nieuwste bèta. Er zitten wel wat haken en ogen aan.

‘Straks makkelijk bestanden delen in WhatsApp’

Wil je draadloos bestanden sturen naar mensen in je omgeving? Dat kan vrij eenvoudig met Dichtbij delen, maar dan moeten beide partijen wel een Android-smartphone hebben. Het is op die manier ook mogelijk om bestanden uit te wisselen met een Chromebook, tablet of Windows-laptop.

Het wordt lastiger als één van de partijen een iPhone heeft, want dan werkt het niet. Wellicht komt daar binnenkort een foefje voor. WABetainfo heeft namelijk een nieuwe functie ontdekt in een recente bèta-versie van WhatsApp: de mogelijkheid om bestanden te delen met je contacten.

De functie werkt alleen als je bij elkaar in de buurt bent en vereist een aantal stappen. Zo moet je het scherm ‘People nearby’ openen. Verder is het van belang dat je het telefoonnummer van de ander al op je toestel hebt staan.

Vervolgens moet je je smartphone schudden om de transfer te starten. Op die manier kun je bestanden tot 2GB versturen.

Dichtbij delen en AirDrop blijven makkelijker

Deze methode om bestanden te delen binnen WhatsApp klinkt enigszins omslachtig. Dichtbij delen werkt een stuk eenvoudiger. iPhone-gebruikers zijn een stuk beter af met het vergelijkbare AirDrop.

De functie heeft dan ook alleen toegevoegde waarde als het daadwerkelijk mogelijk is om bestanden van een iPhone naar een Android-toestel te sturen of vice versa. Het is momenteel nog onduidelijk of dat daadwerkelijk kan. Ook is nog niet bekend wanneer de functie beschikbaar komt voor het grote publiek.

