WhatsApp komt naar Wear OS 3-smartwatches: zo werkt de bèta

Berichten via WhatsApp beantwoorden op je smartwatch is nu mogelijk. De app is in bètavorm te downloaden voor smartwatches die draaien op Wear OS 3. In dit artikel lees je wat de app doet en hoe je je ervoor aanmeldt.

WhatsApp-berichten sturen op je smartwatch

Een smartwatch gebruik je voornamelijk als verlengstuk van je smartphone. Zo ontvang je meldingen, meet je sportactiviteiten en veel meer. En dat allemaal vanaf je pols. WhatsApp is de populairste berichten-app in Nederland, wat betekent dat vrijwel iedereen de app heeft geïnstalleerd.

Nu komt de app ook naar smartwatches met Wear OS 3. Denk bijvoorbeeld aan de Google Pixel Watch, Samsung Galaxy Watch 5 en Fossil Gen 6. Meta – het bedrijf achter WhatsApp – test nu namelijk een bètaversie van de app. Eerder was het opnemen van een WhatsApp-belletje via je Wear OS 3-smartwatch al wel mogelijk. Nu lees je ook berichten, reageer je met spraak en pas je app-instellingen aan vanaf je pols.

Zo download je WhatsApp op je smartwatch

De WhatsApp smartwatch-app is zoals gezegd een bètaversie. Dat betekent dat alleen bètatesters van WhatsApp de app kunnen downloaden. Ben jij al een tester? Download dan de laatste WhatsApp-versie uit de Google Play Store op je smartwatch. Je ziet dat de app dan ook op je smartwatch verschijnt.

Geen bètatester? Ga dan naar Google Play Store op je smartphone en zoek WhatsApp op. Scrol op de app-pagina helemaal naar beneden totdat je het kopje ‘Bètaprogramma’ ziet. Het kan zijn dat dat het bètaprogramma vol zit. Gebruik dan deze directe Play Store-link om je aan te melden.

Meer WhatsApp-functies

WhatsApp op smartwatches is een van de vele nieuwe functies die Meta aan de berichten-app toevoegt. Eerder kwam ook de mogelijkheid om de app op twee smartphones tegelijk te gebruiken, een poll te maken of te reageren met emoji’s.

