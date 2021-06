WhatsApp binnenkort te gebruiken op 4 apparaten tegelijk

Eindelijk is er een tipje van de sluier opgelicht over het gebruiken van WhatsApp op meerdere apparaten. Volgens Facebook-baas Mark Zuckerberg “komt de functie er binnenkort aan en werkt het op vier apparaten tegelijk”.

Meer duiding over WhatsApp op meerdere apparaten

Zuckerberg heeft dat laten weten aan WaBetaInfo, een bron die vaker voortijdige informatie deelt over WhatsApp. Wanneer we de functie exact kunnen verwachten is nog de vraag, maar het zou in de komende maanden moeten gebeuren. Het is waarschijnlijk dat de optie eerst wordt uitgerold voor bètagebruikers.

Momenteel werkt WhatsApp op smartphones en een computer via WhatsApp Web. Daarvoor heeft je telefoon wel een actieve internetverbinding nodig. In de toekomst is dat niet meer nodig, dus ook als je smartphone een lege accu heeft kun je blijven appen. Volgens Zuckerberg was dat de grootste technische uitdaging, maar is dat nu opgelost.

Of er restricties zijn aan het type apparaten dat je gebruikt is nog de vraag. Of je het bijvoorbeeld ook kunt gebruiken op vier smartphones of vier laptops tegelijk als je dat wil, is nog de vraag. Bij andere chat-apps zoals Telegram of Slack kan dat wel, dus dat lijkt een waarschijnlijke keuze.

Andere toekomstige functies

Dat is niet de enige functie die we kunnen verwachten, zo schrijft WaBetaInfo. Zo komt er een modus waarbij elk bericht uit een chatgesprek verdwijnt na een ingestelde periode. Dat gaat dus een stap verder dan de huidige mogelijkheid van verdwijnende berichten, waar je dat per gesprek moet activeren. Volgens Facebook zorgt dit voor meer privacy en opslagruimte op je smartphone.



Een derde nieuwigheid die eraan komt is de mogelijkheid om content slechts één keer te kunnen bekijken. Stuur je dus een foto of video dan kan de ontvanger die slechts eenmaal zien, waarna ‘ie verdwijnt. Soortgelijke mogelijkheden zijn ook al te vinden in andere chat-apps, maar ook niet waterdicht. Zo kun je er natuurlijk altijd een foto of video van maken met een ander toestel. Verder is het nog makkelijker om er een screenshot van te maken, dus het blijft oppassen met wat je deelt.

