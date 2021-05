WhatsApp kwam begin 2021 met nieuwe voorwaarden, die voor ophef zorgden. Door de voorwaarden te accepteren, gaf men WhatsApp toestemming om gegevens te delen met Facebook. Wegens grote ophef stelde WhatsApp de deadline uit van 8 februari naar 15 mei. Nu is de deadline opnieuw uitgesteld.

Geen blokkade op 15 mei

Aanvankelijk wilde WhatsApp gebruikers die de nieuwe voorwaarden weigerden te accepteren blokkeren. Het zou dan niet meer mogelijk zijn om berichten te versturen en te ontvangen. De deadline om de voorwaarden te accepteren stond op 15 mei, daarna zouden gebruikers alle functionaliteiten van de app verliezen. De tijd begon dus echt te dringen.

Op dat dreigement komt WhatsApp nu terug. “De meerderheid van de gebruikers heeft de nieuwe voorwaarden geaccepteerd. We begrijpen dat sommige mensen hier nog niet de kans toe hebben gehad. Er worden geen accounts verwijderd op 15 mei. We zullen mensen die de voorwaarden nog niet hebben geaccepteerd de komende weken herinneringen sturen.”

Beperkingen in functionaliteit

WhatsApp geeft verder aan dat mensen die de voorwaarden de komende weken nog steeds niet accepteren risico lopen op het verdwijnen van bepaalde functionaliteiten. Gebruikers zullen meerdere keren een herinnering krijgen, voordat functies daadwerkelijk verloren gaan.

Het verminderen van functionaliteit betekent dat gebruikers geen toegang meer krijgen tot hun chat-lijst. Wel kunnen gebruikers chats openen via hun notificaties. Ook reageren blijft op die manier mogelijk. Gebruikers die de voorwaarden niet accepteren zullen op den duur de mogelijkheid om te (video)bellen met de app verliezen. Of de berichtendienst in de toekomst alsnog accounts gaat blokkeren, geeft WhatsApp niet aan.

WhatsApp blijft meest populaire berichtendienst

Ondanks alle ophef over de nieuwe voorwaarden blijft WhatsApp de meest populaire berichtendienst, met wereldwijd zo’n 2 miljard actieve gebruikers. Facebook Messenger volgt, met ongeveer 1,3 miljard actieve gebruikers. Vanwege de ophef zagen onafhankelijke berichtendiensten zoals Telegram een grote stijging in het aantal gebruikers.

Facebook wil WhatsApp, Instagram en Facebook in de toekomst nog verder integreren. Zo test het bedrijf momenteel een fusie van Facebook Messenger, Instagram en WhatsApp. Of en wanneer dit gebeurt, is niet bekend.

