100+ gemiste berichten? WhatsApp vat ze straks voor je samen

Ellenlang terugscrollen in een groepsgesprek om te weten wat er is gezegd, is binnenkort verleden tijd. WhatsApp vat je chats straks samen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp chat samenvatting met Meta AI

WhatsApp helpt je binnenkort een handje bij het teruglezen van gemiste berichten. Bijna twee maanden geleden kwam de functie al voorbij als gelekte bètaversie, maar nu hebben de makers van de berichten-app hem ook officieel aangekondigd. Met Message Summaries praat Meta AI je bij, als het aantal berichten in de groep-chat teruglezen te veel tijd kost.

Open je een groepsgesprek op WhatsApp, dan zie je een pop-up boven de ongelezen berichten met het aantal chats. Door hierop te klikken, begint Meta AI met samenvatten, waarna de belangrijkste punten verschijnen. Zo weet jij precies wat er is gebeurd in een WhatsApp-groep, zelfs als je uren in een vliegtuig hebt gezeten, in de bergen zonder bereik of wanneer je vrienden in het groepsgesprek gewoon onredelijk veel berichten sturen.

Nog even afwachten tot de functie op Nederlandse Androids verschijnt

Wat betreft privacy maakt de functie gebruik van Private Processing technology. Dat laat WhatsApp weten, waarbij het de nadruk legt op het discreet gebruiken van de AI. Meta en WhatsApp kunnen je berichten daardoor niet inzien en ook andere deelnemers van de groep zien niet dat jij je gemiste berichten hebt samengevat. Ook is de functie optioneel, handig voor wie geen AI op WhatsApp wil.

Message Summaries is vooralsnog alleen in het engels te gebruiken en rolt als eerste in de Verenigde Staten uit. WhatsApp laat weten de feature later dit jaar ook in talen en landen uit te brengen, dus heb nog even geduld.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over AI in Whatsapp

WhatsApp werkt al langer aan nieuwe AI-functies. Dit jaar introduceerde de dienst een AI-chatbot waar je vragen aan kunt stellen. Dat kan in een aparte chat of in een gesprek met iemand anders. Deze bot lijkt momenteel maar voor een beperkt aantal mensen beschikbaar. Ook spreekt hij nog niet zo goed Nederlands.

Eerder lazen we al dat WhatsApp je wil laten chatten met AI-personages. Als je nog niet genoeg berichten ontvangt, kun je er dus gewoon virtuele vrienden bij maken. Daarnaast zal WhatsApp je plaatjes en gifs laten genereren in de app.

Wanneer we daar in Nederland mee aan de slag kunnen, is niet duidelijk. Europese regelgeving lijkt nog voor wat hobbels te zorgen.

Lees het laatste nieuws: