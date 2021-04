‘WhatsApp werkt aan optie om chats tussen Android en iOS over te zetten’

WhatsApp krijgt in de toekomst een functie om chats over te zetten van iOS naar Android. Hierdoor kun je gemakkelijk overstappen naar een ander besturingssysteem zonder dat je je chatgeschiedenis kwijt bent.

WhatsApp-chatgeschiedenis overzetten

De website WABetaInfo, die regelmatig nieuwe functies voor de populaire chat-app ontdekt en hierover schrijft, heeft een screenshot gedeeld waarop de functie te zien is. De schermafbeelding toont een optie dat gebruikers hun chatgeschiedenis vanaf een iPhone over kunnen zetten naar een Android-toestel. Het lijkt aannemelijk dat het ook mogelijk wordt om chats van Android naar iOS te verplaatsen, maar dit is nog niet bevestigd.

WABetaInfo meldt dat WhatsApp op dit moment aan de functie werkt, maar het nog niet duidelijk is wanneer we ‘m ook echt kunnen gebruiken. Ook weten we niet hoe de feature straks gaat werken en of er (en welke) verder voorwaarden aan verbonden zijn. Zodra hier meer over bekend is, dan lees het uiteraard op Android Planet.

Eerder werd duidelijk dat WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om de chat-app op meerdere apparaten te gebruiken. Op dit moment kun je de chat-app en als je chats maar op één smartphone zien. De optie om chatgesprekken over te zetten van iOS naar Android is mogelijk onderdeel hiervan.

Het laatste nieuws over WhatsApp