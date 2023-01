‘WhatsApp laat je binnenkort nog makkelijker gesprekken overzetten’

WhatsApp werkt aan de optie ‘WhatsApp chats transfer’, waarmee je makkelijk en snel al je gesprekken overzet naar een andere smartphone. Wanneer de functie uitrolt voor het grote publiek is nog de vraag.

‘WhatsApp chats transfer’ komt eraan

Je hebt een nieuwe smartphone gekocht en wil dan logischerwijs alle WhatsApp-gesprekken overzetten. Momenteel kan dit op verschillende manieren, maar het kan nog makkelijker. Met de functie ‘WhatsApp chats transfer’ wordt het mogelijk om gesprekken sneller op een nieuwe telefoon te zetten, zo schrijft WABetaInfo. In plaats van het overzetten van een lokale back-up of eentje via Google Drive, kan dit gewoon door twee toestellen naast elkaar te leggen en met elkaar te synchroniseren.

Details hierover zijn echter schaars. Via welke standaard het werkt, bijvoorbeeld bluetooth, dichtbij delen of wifi is nog onbekend. Daarbij is er nog de vraag of het alleen gaat om de gesprekken zelf of ook alle media. Veel gebruikers bewaren ook alle foto’s en video’s, waardoor een back-up al snel tientallen GB’s groot is.

Extra optie of in plaats van?

Of deze transfermogelijkheid als extra optie beschikbaar komt of in plaats van de huidige mogelijkheden, is ook nog onduidelijk. Misschien wil WhatsApp afstappen van de optie om alles op te slaan in Google Drive. Sinds een jaar gaan er geruchten dat Google dit aan banden wil leggen, omdat het ze teveel virtuele opslagruimte kost.

Standaard krijgt iedere Google-gebruiker 15GB aan opslag bij de dienst, maar huidige WhatsApp back-ups snoepen daar nog niks vanaf. Het kan zijn dat dit in de toekomst verandert, of er dat er een betaalde functie komt voor Google Drive.

