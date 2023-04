Deze 3 WhatsApp-functies komen binnenkort naar je smartphone

WhatsApp werkt aan een aantal vernieuwingen, die we waarschijnlijk binnenkort kunnen verwachten. We zetten ze voor je op een rijtje.

WhatsApp-chats vergrendelen en meer

WhatsApp werkt continu aan nieuwe functies en soms duiken deze al op voordat we er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. De website WABetaInfo, die vaak nieuwe functies van de chat-app ontdekt, heeft er de laatste dagen een aantal uitgelicht. Wil je weten wat er straks nieuw is in WhatsApp? Check dan het lijstje hieronder.

1. Chats vergrendelen

Het wordt mogelijk om chatgesprekken binnen WhatsApp te vergrendelen. Het is al een tijd mogelijk om de chat-app zelf te beveiligen met bijvoorbeeld je vingerafdruk of een pincode, maar er is geen optie om losse gesprekken te vergrendelen. Daar komt binnenkort verandering in, zo blijkt uit de ontdekte informatie.

Het beveiligen van WhatsApp-chats zou vrij simpel zijn. Je drukt op een gesprek en kiest dan voor het vergrendelknopje. Het gesprek wordt dan beveiligd en in een nieuw tabblad geplaatst. Vervolgens kun je de chat alleen openen als je je vingerafdruk scant of de juiste pincode invoert.

2. Verdwijnende berichten bewaren

Gebruik jij de verdwijnende berichten in WhatsApp? In een bèta van de chat-app zit een nieuwe functie waarmee je deze ‘berichten met een vervaldatum’ alsnog kan bewaren. Hiervoor moet je op het bookmark-knopje in WhatsApp om een verdwijnend bericht op te slaan. Hierdoor is het berichtje alsnog te zien, wat handig is als het bijvoorbeeld belangrijke informatie bevat.

3. Nieuwe navigatiebalk

Tot slot werkt WhatsApp aan een nieuwe interface. De chat-app zou voornamelijk de navigatiebalk aanpassen, waardoor ‘ie naar de onderkant verplaatst. Nu zie je, als je WhatsApp opent, bovenaan verschillende tabbladen: Communities, Chats, Status en Oproepen.

In de nieuwe interface is de navigatiebalk zoals gezegd onderaan te vinden, waardoor je ‘m makkelijk kan bereiken. Daardoor gaat de Android-versie van WhatsApp meer op die van iOS lijken. De screenshots hierboven tonen de nieuwe balk.

Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe WhatsApp-functies precies beschikbaar worden. Op dit moment worden ze getest in verschillende bèta’s, dus mogelijk hoeven we niet heel lang meer te wachten. Zodra je WhatsApp kan updaten met de nieuwe features, lees je het uiteraard op Android Planet.