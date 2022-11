Waarvoor ga jij WhatsApp Communities gebruiken? (Poll)

De meestgebruikte berichten-app in Nederland heeft wat nieuwe functies gekregen. Zo kun je groepen nu verdelen in ‘Communities’ en nog meer. We leggen je uit wat het inhoudt en willen weten waarvoor jij dit gaat gebruiken.

WhatsApp Communities-functie rolt nu uit

Meta – het moederbedrijf van WhatsApp – voegt een aantal nieuwe functies toe aan haar populaire berichten-app. Met de nieuwste Communities-update wordt het voor grote gemeenschappen makkelijker om meerdere chats overzichtelijk te houden.

Meerdere groepsgesprekken kunnen onder één Community vallen. Beheerders van de Community kunnen daardoor een bericht sturen naar meerdere groepen tegelijkertijd. Als deelnemer schakel je gemakkelijk tussen de verschillende chats en zo bespreek je alleen wat relevant is voor de juiste mensen.

Er zijn ook een handvol nieuwe chat-functies toegevoegd. Zo kunnen groepen nu uit maximaal 1024 deelnemers bestaan, kun je videobellen met maximaal 32 mensen tegelijk en deel je tot 2GB aan bestanden. In een Communities-groepsgesprek is het nu ook mogelijk om meningen te peilen door een poll te versturen.

Recente WhatsApp-updates

De Communities-functie is niet de enige update die WhatsApp onlangs heeft uitgebracht. De afgelopen maanden schreven we namelijk al vaker over nieuwe functies van de chat-app.

