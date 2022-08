WhatsApp komt met speciale desktop-app voor betere chat-ervaring

WhatsApp heeft een speciale desktopversie van de berichten-app uitgebracht. Je kon al eerder WhatsApp-berichten openen op je pc, maar via een webversie. Deze nieuwe app is speciaal voor jouw computer ontwikkeld.

WhatsApp geoptimaliseerd voor je computer

De populairste berichten-app van Meta heeft een WhatsApp-versie ontwikkeld die speciaal is gemaakt voor je computer. Berichten sturen vanaf je laptop of pc was al eerder mogelijk. Via je browser of een desktop-app log je dan in op WhatsApp Web.

De nieuwe app stapt van de webversie af en is speciaal ontwikkeld voor het besturingssysteem van je computer. Volgens WhatsApp is het desktop-programma daardoor sneller en betrouwbaarder.

Nadat je je laptop of pc hebt geregistreerd met je telefoon, is deze zo goed als onafhankelijk. Je hoeft je smartphone dus niet verbonden te houden om berichten te versturen en ontvangen. Net als op WhatsApp Web dus. Gebruik je 14 dagen geen telefoon, dan wordt er automatisch uitgelogd op je computer.

De app voor Windows is nu al te downloaden in de Microsoft Store. Gebruik je een Mac(Book), dan zul je nog even moeten wachten. Die app is nog onder ontwikkeling en zal binnenkort in de App Store verschijnen.

WhatsApp blijft verbeteren

De laatste jaren is de chat-app al flink verbeterd. Zo komen deze maand drie nieuwe veiligheids- en privacyfuncties beschikbaar. Daarmee kun je ongezien een groepsgesprek verlaten, zelf bepalen wie ziet wanneer je online bent geweest en het screenshotten van eenmalige foto’s is onmogelijk gemaakt.

Privacy voor gebruikers staat hoog in het vaandel bij WhatsApp. Gesprekken zijn bijvoorbeeld altijd end-to-end versleuteld. Dat wil zeggen dat alleen jij en degene(n) met wie je appt, de gesprekken kunnen inzien. Krijg je berichten van een onbekend nummer, dan geeft WhatsApp je de mogelijkheid om deze te blokkeren. Je hoeft je dus minder zorgen te maken om lastig gevallen te worden.

