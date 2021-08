Dit zijn alle nieuwe emoji voor WhatsApp-bètagebruikers

Ben jij een tester van WhatsApp en stuur jij regelmatig emoji? Er zijn weer allerlei nieuwe lachebekjes toegevoegd in de chat-app. Zo kun je een vlammend hartje sturen, maar ook vrouwen met baarden, een hoofd in de wolken en meer. Je checkt ze hier.

WhatsApp-emoji: testers krijgen voorrang

Een leuke kleine update rolt uit voor het populaire WhatsApp, maar wel alleen als je tester bent van de chat-app. Je kunt vanaf dan namelijk verschillende nieuwe emoji verzenden. Of de ontvanger ze echter kan zien is nog wel de vraag, want ook die persoon moet op dit moment bètatester zijn van de app. Is die persoon dat niet, dan ziet hij of zij een icoontje met een klein rood kruisje erdoor.

Toegevoegd zijn onder andere wat ‘gele’ emoji. Zo kun je nu een emoji gebruiken van een hoofd in de wolken, eentje die kucht of die doorgedraaide ogen heeft. Ook zijn er mogelijkheden toegevoegd om te kiezen voor vrouwen met baarden met verschillende huidskleuren. Tot slot kun je wat variaties van het bekende rode hartje sturen, onder andere met een verbandje eromheen of eentje die juist in vuur en vlam staat.

Voordelen van het testen van WhatsApp

Lees natuurlijk ook even hoe jij je inschrijft voor de WhatsApp-bèta in de Play Store om vanaf nu al gebruik te maken van de nieuwe emoji. Deze zijn te zien en gebruiken vanaf versie 2.21.16.10. Wel kan het per apparaat verschillen hoe ze er precies uitzien. Als tester van een applicatie krijg je regelmatig updates voorgeschoteld met nog te testen functionaliteiten. Dat betekent dus dat je vaak nieuwe functies als eerste kunt gebruiken.

Via zo’n testprogramma wordt dan feedback verzameld, die wordt verwerkt en eventueel gebruikt in de normale versie van de applicatie. Aan de hand van de feedback kan een ontwikkelaar namelijk zelf bepalen of een functie daadwerkelijk wat toevoegt voor alle gebruikers. Is dat het geval, dan kun je erop rekenen dat het wat later voor iedereen te gebruiken is. Wanneer dat gebeurt is altijd nog wel de vraag, dus wanneer iedereen de nieuwe emoji kan gebruiken is nog even afwachten.

