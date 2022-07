Leuk: je kunt nu elke emoji als reactie onder een WhatsApp-berichtje plaatsen

Wil jij een met drol-emoji reageren op een WhatsApp-berichtje van je beste vriend? Dankzij de nieuwste WhatsApp-update is het nu mogelijk.

WhatsApp breidt emoji-reacties uit

Een tijdje terug kregen WhatsApp-gebruikers de mogelijkheid om een emoji onder individuele berichtjes te reageren. De keuze was beperkt, want je kon slechts uit zes populaire emoji kiezen: 👍❤️😂😮😢🙏. Gelukkig komt hier nu verandering in. WhatsApp rolt de mogelijkheid uit om voortaan iedere denkbare emoji onder berichtjes te plaatsen. Dat betekent dat je voortaan in theorie ook met een bankschroef-emoji kunt reageren – je bent niet langer gebonden aan een hartje of een glimlach.

De kans is groot dat jij de uitgebreide emoji-reacties nog niet kunt gebruiken. Dat komt omdat WhatsApp de functie gefaseerd uitrolt. Iedereen krijgt de feature dus op een ander moment. Hier gaat meestal niet zoveel tijd overheen, dus waarschijnlijk is de functie later deze week op iedere Android-telefoon te vinden.

Heb jij wél al toegang tot alle emoji? Dan verschijnt er een plus-icoontje naast de zes standaardkeuzes. Druk hierop en je krijgt een overzicht van alle beschikbare emoji. Je kunt wel nog steeds maar één emoji per bericht reageren en het blijft onmogelijk om reacties achteraf te verbergen.

De berichtendienst komt met meer nieuwe features

WhatsApp rolt regelmatig nieuwe functies uit naar het grote publiek. Zo werkt de berichtendienst ook aan een functie waarmee je jouw online-status kunt verbergen. Een andere gewilde functie waaraan WhatsApp werkt, is het achteraf bewerken van berichtjes. Op die manier kun je gênante spelfouten of too much information-situaties ongedaan maken.

Is er een WhatsApp-functie die jij nog graag zou zien? Laat het ons vooral even weten in de reacties onder dit artikel!

