WhatsApp verplicht gebruikers om data met Facebook te delen

WhatsApp heeft haar algemene voorwaarden bijgewerkt. Hierin staat onder meer dat de berichtendienst gebruikersgegevens gaat delen met moederbedrijf Facebook. WhatsApp-gebruikers moeten verplicht akkoord gaan met de bijgewerkte voorwaarden.

WhatsApp en Facebook beginnen met data delen

Het nieuwe privacybeleid gaat op 8 februari 2021 in. WhatsApp rolt momenteel een update uit om gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Zij moeten de bijgewerkte algemene voorwaarden accepteren om de berichtendienst te kunnen blijven gebruiken. De intensievere samenwerking werd al eerder aangekondigd. Het is nog onduidelijk of de nieuwe privacyvoorwaarden ook in Nederland gelden.

WhatsApp gaat meer gebruikersgegevens met het moederbedrijf delen. Facebook krijgt onder meer het telefoonnummer, IP-adres en telefoongegevens doorgespeeld. Ook wordt gedeeld hoe WhatsApp-gebruikers hun smartphone gebruiken.

Persoonlijkere advertenties

Naar eigen zeggen gebruikt Facebook de informatie om te “begrijpen” hoe hun producten worden toegepast. Verder dienen de gegevens om de kwaliteit van de chat-app te verbeteren en om gebruikers “persoonlijke suggesties” aan te reiken. WhatsApp-gebruikers krijgen bijvoorbeeld relevantere advertenties voorgeschoteld op Facebook-platforms, zoals Instagram.

De bijgewerkte voorwaarden bouwen voort op een eerdere update die in juli 2020 werd doorgevoerd. Toen konden WhatsApp-gebruikers er nog voor kiezen om wel/geen gegevens met Facebook te delen. Dat is nu niet mogelijk. Je moet akkoord gaan met de voorwaarden om WhatsApp te blijven gebruiken.

Facebook en privacy

De bijgewerkte privacyvoorwaarden worden op een opvallend moment uitgebracht. Facebook ligt momenteel namelijk in de clinch met Apple. Laatstgenoemde toont sinds enige tijd hoe apps omgaan met de privacy van gebruikers. Applicaties van Facebook maken hierin geen goede sier.

Laatstgenoemde beet van zich af door paginagrote advertenties in Amerikaanse kranten te plaatsen. Facebook geeft hierin aan dat Apples privacybeleid schadelijk is voor kleine ondernemers.

Facebook werd onlangs door de consumentenbond voor de rechter gedaagd. De consumentenorganisatie vindt dat het bedrijf Nederlanders moet betalen voor het schenden van hun privacy. De uitspraak laat nog op zich wachten.

