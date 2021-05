WhatsApp sluit toch geen functies af bij weigeren nieuwe voorwaarden

Wie de nieuwe voorwaarden van WhatsApp niet accepteert, kan de berichtendienst gewoon blijven gebruiken. Het dreigement dat de app functies af zou sluiten is van de baan.

Geen beperkingen WhatsApp bij weigeren voorwaarden

WhatsApp blijft toch gewoon werken als gebruikers de nieuwe, controversiële voorwaarden niet accepteren. Dat laat de berichtendienst weten aan The Verge. Eerder dreigde het bedrijf de functionaliteit langzaam te beperken. Wie dan nog weigerde, kon zijn account verliezen.

De beslissing is genomen na ‘gesprekken met autoriteiten en privacy-experts’, zegt WhatsApp. Het merendeel van de gebruikers zou de nieuwe voorwaarden al geaccepteerd hebben. Wie dat niet wil, heeft dus weinig te vrezen. De nieuwe koers geldt voor onbepaalde tijd.

Dat is een opvallende stap. Voorheen dreigde WhatsApp met hel en verdoemenis voor wie de nieuwe voorwaarden niet accepteerde. Zo zouden ze na enkele waarschuwingen geen notificaties meer krijgen. In een later stadium moest het helemaal onmogelijk worden om berichten te lezen en te versturen. Na 120 dagen zonder activiteit wilde WhatsApp gebruikers zelfs verwijderen.

Zwicht WhatsApp voor druk gebruikers?

Een belangrijk pijnpunt in de nieuwe regels is dat WhatsApp meer data gaat delen met moederbedrijf Facebook. Dat zorgde voor zoveel ophef dat het bedrijf de nieuwe voorwaarden eerder al uitstelde.

Nu kiest WhatsApp dus echt eieren voor zijn geld. Toen de controversiële voorwaarden openbaar werden, schoten concurrenten als Signal en Telegram omhoog in de Play Store-ranglijsten. Omdat veel mensen inmiddels overstag zijn, heeft de berichtendienst zijn doel waarschijnlijk bereikt. Door de weigeraars aan boord te houden, wil WhatsApp mogelijk voorkomen dat gebruikers overstappen naar andere diensten.

Toch blijft het bedrijf werken aan de integratie met Facebook. Zo onderzoekt WhatsApp een fusie met Messenger. Ben je er helemaal klaar mee en wil je overstappen? We hebben een aantal alternatieven voor WhatsApp op een rij gezet. Ook laten we zien hoe je WhatsApp verwijdert.

