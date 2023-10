‘Deze 5 nieuwe functies komen binnenkort naar WhatsApp’

WhatsApp zit bomvol handige functies. Van polls tot video-oproepen en van berichten aanpassen tot foto’s bewerken. Wij zetten vijf nieuwe functies op een rij die binnenkort naar de chat-app komen.

Meta test nieuwe functies voor WhatsApp

Meta – het bedrijf achter WhatsApp – staat bekend om het uitgebreid testen van functies voordat deze in de officiële berichten-app verschijnen. Dat doen ze door middel van bètatesters. Dit zijn gebruikers die instemmen om experimentele functies te testen, ondanks dat ze niet altijd goed functioneren.

Website WABetaInfo focust zich volledig op deze nieuwe bètafuncties en spotte deze week nieuwe functionaliteiten die we in de toekomst in WhatsApp zullen zien. Sommige functies rollen nu al uit naar gebruikers, terwijl anderen nog even op zich laten wachten. Wij zetten vijf WhatsApp-ontwikkelingen voor je op een rij.

1. Activiteiten en evenementen creëren

WhatsApp is bezig met een evenementen-functie, waarmee groepen een activiteit of vergadering kunnen inplannen in een chat. Via het paperclipje onder in beeld voeg je een nieuw evenement toe. Deze kun je vervolgens een naam, beschrijving, locatie en eventueel videogesprek geven.

Deelnemers van de groep krijgen vervolgens een uitnodiging voor het evenement, die ze via de chat kunnen accepteren. Ook kunnen er automatische herinneringen worden gegeven voor de datum van het evenement. Handig als je bijvoorbeeld samenkomt met vrienden, familie of collega’s.

Deze functie is nog niet beschikbaar voor bètatesters, maar lijkt er snel aan te komen. Het ziet er naar uit dat de functie eerst in WhatsApp Communities wordt geïntroduceerd. Wanneer je als ‘reguliere’ WhatsApp-gebruiker met de nieuwe evenementen-functie aan de slag kunt, is nog niet bekend.

2. Nieuw uiterlijk

Sommige bétatesters is het al opgevallen, maar WhatsApp krijgt een nieuw, simpeler uiterlijk. Een hoop pagina’s worden vernieuwd, maar vooral het overzicht met al je (groeps)gesprekken ziet er anders uit. De stijl is een stuk minimalistischer en de groene kleur van WhatsApp is vooral in de accenten en knoppen terug te vinden.

Het nieuwe uiterlijk werkt zowel in de lichte als donkere modus op je Android-smartphone. Wanneer dit nieuwe ontwerp naar alle WhatsApp-gebruikers komt, is nog niet bekend.

3. Pin een chatbericht

WhatsApp laat je al berichten opslaan als favoriet. Via het ‘Berichten met ster’-menu zie je dan appjes die je persoonlijk hebt opgeslagen. Met de nieuwe Pin-functie zet je berichten per (groeps)gesprek vast in beeld. Dit kan voor een periode van 24 uur, 7 dagen of 30 dagen. Daarna zal het vastgezette bericht weer verdwijnen. Deze functie is momenteel beschikbaar voor sommige bètatesters.

4. Gebruikersnamen

Wanneer je nu een bericht wil sturen op WhatsApp, moet je het telefoonnummer van de ontvanger in je contacten hebben staan. Eerder dit jaar begon WhatsApp daarom met het testen van gebruikersnamen. Deze voeg je via de profielinstellingen gemakkelijk toe aan je account. Dit maakt het mogelijk om met mensen te communiceren via WhatsApp zonder je mobiele nummer te geven. In plaats daarvan geef je je unieke gebruikersnaam.

De functie is dus al een langere tijd in ontwikkeling, maar WhatsApp lijkt met een recente update dichterbij de lancering te komen. De gebruikersnaam-functie is ook in de iOS-bèta geïntroduceerd. Het zal dus niet lang meer duren voordat de functie uitkomt voor alle WhatsApp-gebruikers.

5. Link kopiëren ipv bericht

Binnen WhatsApp Communities is het nu ook mogelijk om linkjes te kopiëren uit berichten. Voorheen kon je enkel het volledige bericht opslaan en doorsturen. Nu verschijnt er naast de ‘Bericht kopiëren’-knop ook een ‘Link kopiëren’-knop.

Sommige Android-smartphones ondersteunen echter ook standaard al de mogelijkheid om alleen een link te kopiëren. Daarvoor moet je de link lang ingedrukt houden.

Zo word je zelf WhatsApp-bètatester

Bèta, bèta en nog eens bèta. Hoe word jij zelf een bètatester en krijg je als eerst toegang tot alle nieuwe functies. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is het aanmelden voor het bètaprogramma bij WhatsApp. Lees ons uitgebreide artikel om erachter te komen hoe dit moet.

