Deze nieuwe WhatsApp-functies kun je binnenkort gebruiken

Meta – het bedrijf achter WhatsApp – heeft een nieuwe functie officieel aangekondigd én er een aantal in ontwikkeling die binnenkort zullen verschijnen.

Gebruik WhatsApp met twee telefoonnummers

Laten we beginnen met de functie die officieel is aangekondigd door de topman van Meta: Mark Zuckerberg. In een Facebook-bericht maakte de ceo bekend dat WhatsApp binnenkort het gebruiken van twee telefoonnummers ondersteunt. Daarmee hoef je niet langer twee telefoons mee te nemen om te appen vanaf twee accounts. Handig voor bijvoorbeeld je werk- en privénummers.

Om twee accounts op WhatsApp te gebruiken, heb je twee (e-)sim-kaarten nodig. Houd er rekening mee dat je smartphone dit ondersteunt. Je kunt anders ook een tweede toestel gebruiken voor de verificatie van het tweede telefoonnummer, waarna beide nummers werken op één telefoon en in één app. Via die versie schakel je met een pop-up-menu over tussen de accounts.

Verstuur eenmalige spraakopnames

WhatsApp laat je al een tijdje foto’s sturen die eenmalig te zien zijn. Dat betekent dat degene naar wie jij de foto stuurt, hem één keer kan bekijken. Zodra de foto geopend is, verdwijnt ‘ie voorgoed. In de nieuwe bètaversie van WhatsApp zit een soortgelijke functie, maar dan voor spraakopnames. Daarmee verdwijnt het audiobestand nadat het is afgespeeld. Het bestand kan ook niet worden doorgestuurd.

De functie is nu enkel nog beschikbaar voor bètatesters. Dat zijn gebruikers die zich vrijwillig aanmelden om WhatsApp-functies te testen die nog in ontwikkeling zijn. Wanneer de eenmalige spraakopnames ook naar de ‘reguliere’ app komen, is niet bekend.

En nog veel meer nieuwe functies

Meta voorziet de WhatsApp-bèta regelmatig van nieuwe functies, de één groter dan de ander. Een voorbeeld van een kleine toevoeging is het kunnen reageren met je avatar op statusupdates. Je weet wel: die Instagram Stories, maar dan op WhatsApp. Ook kun je makkelijker gesprekken vergrendelen via een snelkoppeling in het chatmenu en je IP-adres wordt beter beschermd als je belt via WhatsApp.

Met de bètaversie van WhatsApp krijg je dus een voorproefje van waar Meta mee bezig is. Wil jij dat ook? Lees dan onze uitleg over hoe je je aanmeldt voor het bètaprogramma van WhatsApp.

