WhatsApp-gesprekken gaan er binnenkort een stuk feestelijker uitzien. Met geanimeerde stickers kun je binnenkort bewegende plaatjes met een druk op de knop versturen.

WhatsApp geanimeerde stickers op komst

De bewegende stickers zijn al toegevoegd aan de bèta van WhatsApp voor zowel Android als iOS, zo ontdekte WABetaInfo. Dat doet vermoeden dat de functie spoedig voor iedereen beschikbaar komt.

In de testversie zijn een aantal standaard stickers toegevoegd, maar straks is het ook mogelijk om geanimeerde stickers van derden te downloaden en importeren in WhatsApp.

Daarmee werken de WhatsApp geanimeerde stickers straks precies hetzelfde als de normale stickers die al een tijdje beschikbaar zijn. Reken er dus maar op dat het online straks wemelt van de geanimeerde stickerpakketten die je aan de chat-app kunt toevoegen.

De stickers gedragen zich net zoals je ze nu bijvoorbeeld al hebt in de concurrerende chat-app Telegram. Met een druk op de knop kun je ze versturen, waarna ze een animatie uitvoeren en deze continu blijven herhalen.

Ben je een testgebruiker van WhatsApp, dan kun je updaten naar versie 2.20.194.7 van de WhatsApp Android-bèta. Mogelijk moet je de app even van je Android-telefoon afgooien en opnieuw installeren om deze testversie goed te laten werken. Voor de meeste mensen raden we echter aan om even af te wachten.

De bèta-app van WhatsApp is een testversie die minder goed draait dan de reguliere app en regelmatig bugs en andere schoonheidsfoutjes bevat. Nu de functie goed en volledig lijkt te werken, zal het namelijk niet lang duren tot een update de geanimeerde stickers voor iedereen beschikbaar maakt.

