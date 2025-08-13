Met deze WhatsApp-functie kan niemand jouw berichten misbruiken

Vertrouw jij de ontvanger van je WhatsApp-berichtjes niet helemaal? Dan voorkom je nu dat ze er iets mee kunnen doen. Zo werkt het.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp ‘Geavanceerde privacy voor chats’ rolt nu uit

Meta werkt verder aan het verbeteren van zijn beveiligingsfuncties. WhatsApp versleutelt al jaren de berichten van zijn gebruikers, wat betekent dat alleen de verzender en ontvanger deze kunnen lezen, bekijken of beluisteren. Dat is belangrijk met de groeiende wantrouwen tegenover de app.

Hoewel Meta zelf dus geen toegang heeft tot de inhoud van je berichten, kunnen ontvangers er natuurlijk wel mee doen wat ze willen. Dat kun je beperken met de nieuwe functie Geavanceerde privacy voor chats. Hiermee voorkom je dat iemand jouw chats exporteert, media automatisch downloadt en jouw berichten gebruikt voor AI-functies.

WhatsApp laat weten het vooral handig te vinden voor groepen waarbij je niet iedereen kent of vertrouwt, maar jezelf wel kwetsbaar opstelt. Denk aan een steungroep of wanneer je een persoonlijk verhaal deelt. De nieuwe functie is ook in te stellen voor privégesprekken.

Het instellen van de functie gaat als volgt: open een privé- of groepsgesprek en klik op de naam van de groep of de ontvanger. Kies vervolgens voor ‘Geavanceerde privacy voor chats’ en zet de functie aan. Hiermee schakel je ook de toegang tot Meta AI uit in dit specifieke gesprek.

-> Weten hoe Meta AI werkt en hoe je het zo goed als uitzet? Lees onze tip-artikel.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebruik jij de privacy-functie al? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!

Meer WhatsApp-beveiliging

WhatsApp staat erom bekend alsmaar nieuwe functies toe te voegen aan de berichten-app. Van kleine veranderingen, zoals het tonen van het aantal leden dat online is in een groepsgesprek, tot grote veranderingen, zoals het omzetten van spraakberichten naar tekst. Daarmee kun je in iedere situatie audio-opnames lezen.