WhatsApp-groepen met meer dan 1000 deelnemers: zo werkt het

WhatsApp verhoogt het maximale aantal deelnemers in groepsgesprekken. De update rolt langzaam uit onder bètatesters en in dit artikel lees je hoe jij een groep (met misschien wel 1024 deelnemers) aanmaakt.

Maximaal aantal deelnemers in groepsgesprekken verdubbelt

WhatsApp – de berichten-app van Facebook – schaalt flink op in groepsgesprekken. Er rolt namelijk een nieuwe bètaversie van de app uit waar groepschats maximaal 1024 deelnemers kunnen bevatten. Dat is het dubbel zoveel als voorheen.

De maximale groepsgroottes nemen in een razend tempo toe. Een aantal maanden terug was dit namelijk al verhoogd van 256 naar 512 deelnemers. Met de komst van de nieuwe bèta-update is het bereiken van een grote groep mensen nóg makkelijker.

Bron: WABetaInfo

De nieuwe WhatsApp-functie rolt op dit moment uit onder een aantal bètatesters van de app. Het is niet bekend hoeveel gebruikers de functie al hebben. Het is simpel om erachter te komen of jij één van de gelukkigen bent. Zorg dat je bètatester bent en maak een groep aan op WhatsApp. Zie je ‘1/1024’ staan onder ‘Voeg deelnemers toe’, dan zit je goed.

Betatester worden? Hier leggen we je uit hoe dat moet.

Zo maak jij een groepsgesprek aan

Zoals gezegd kan niet iedereen meer dan duizend mensen toevoegen aan een groepschat. Wel weten we dat het proces zo goed als hetzelfde blijft. Daarom hieronder een paar handige tips om snel en handig een grote WhatsApp-groep aan te maken.

Tip 1: Stuur een uitnodiging via link

Om een groot aantal mensen in je groepsgesprek te krijgen, zul je heel veel nummers moeten opslaan en één voor één toevoegen. Gelukkig kan dat makkelijker, namelijk met een uitnodiging via link.

Daarvoor klik je bij een groepsgesprek op de naam van chat. Je komt dan in het overzicht en als je naar beneden scrolt, zie je de huidige deelnemers. Als je op de knop ‘Nodig uit voor groep via link’ klikt, krijg je een url of qr-code waarmee WhatsApp-gebruikers in de chat komen. Handig voor op een poster bijvoorbeeld.

Tip 2: Houd het overzichtelijk met privé-antwoorden

Wanneer er veel deelnemers in één groep zitten, kan het wel eens een drukke chat worden. Om te voorkomen dat er meerdere gesprekken door elkaar lopen, kun je ervoor kiezen om privé te reageren op een groepsbericht.

Daarvoor houd je het bericht ingedrukt waar je op wil reageren, klik je op de drie puntjes en druk je op ‘Privé beantwoorden’. Je wordt dan verplaatst naar de chat met die persoon. Het bericht uit de groepschat is nog wel zichtbaar. Zo weet de ander waar je op reageert en kun je in alle rust appen.

Tip 3: Laat alleen de beheerder berichten verzenden

Heb jij een grote WhatsApp-groep enkel voor mededelingen en wil je een drukke chat voorkomen? Dan kun je ervoor kiezen alleen beheerders berichten te laten sturen. Andere gebruikers kunnen dan enkel appjes lezen.

Zorg ervoor dat jij beheerder bent van de WhatsApp-groep en open deze chat. Druk dan op de groepsnaam bovenin en klik op ‘Groepsinstellingen’. Selecteer hier ‘Berichten verzenden’ en kies voor ‘Alleen beheerders’. Sluit af door op ‘OK’ te klikken je bent klaar.

Kun je niet wachten tot de volgende WhatsApp-functie en wil je up to date blijven over de chat-app? Houd dan Android Planet in de gaten. Op onze website vind je het laatste Android-nieuws, reviews en tips.