WhatsApp introduceert door ouder beheerd account: zo werkt het

De populaire groengekleurde chat-app komt met iets nieuws voor ouders die een vinger aan de pols willen houden bij het telefoongebruik van hun tiener: Hoe dat precies werkt, lees je hier.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Door ouders beheerde accounts

Een paar weken terug schreven we al over over Instagram, dat met een nieuwe toezichtsfunctie ouders meer inzicht gaat geven in het gebruik van de social media-app door hun kind(eren). Dat was in het kader van preventie van zelfbeschadiging. Nu is het de beurt aan WhatsApp om door ouders beheerde accounts te introduceren. Niet verrassend, want beide bedrijven maken deel uit van moederbedrijf Meta.

Het heet ‘door ouders beheerde accounts’, maar is uiteraard ook in te stellen door voogden van tieners. We zeggen tieners, want momenteel is 13 jaar de minimumleeftijd om WhatsApp te mogen gebruiken. Dat was vóór april 2014 nog 16 jaar. De gebrekkige controle maakt zo’n grens in de praktijk een wassen neus, maar dat is een ander verhaal.

Als ouder of voogd kun je nu je eigen WhatsApp-account koppelen met dat van je kind. Het idee is dat je zo de controle krijgt over zijn of haar activiteit op de chat-app. Denk aan:

Het beheren van het berichtverzoeken;

Het doen van privacyinstellingen;

Het beheren van activiteitswaarschuwingen.

Je kunt als ouder overigens niet meelezen met de appgesprekken van je kind. Die blijven privé. De nieuwe instellingen voor ouderlijk toezicht zijn beveiligd met een pincode die de ouder gebruikt voor bovenstaande zaken. Lees snel verder voor hoe je het instelt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo beheer je straks het account van je kind

De functie wordt geleidelijk uitgerold en is nog niet overal beschikbaar. Bij het schrijven van dit artikel konden we het nog niet instellen, dus Nederlandse ouders moeten nog even geduld hebben. Hierronder vind je het stappenplan alvast.

Download WhatsApp op de telefoon van je kind; Kies je taal en tik op ‘Akkoord en doorgaan’. Kies voor ‘Meer opties’ en selecteer ‘Een door ouders beheerd account maken’; Registreer en verifieer nu het telefoonnummer van je kind en voer ook zijn of haar verjaardag in. Bevestig dit. Tik op ‘Doorgaan’ om te koppelen met het account van een ouder; Nu scan je met de camera-app van je eigen telefoon de QR-code die verschijnt op het apparaat van je kind. Tik op de link die verschijnt om naar WhatsApp te gaan. Tik op ‘Akkoord en doorgaan’; Nu moet je nog verifiëren dat je een volwassene bent. Ook kies je een zescijferige pincode voor jezelf. Deel deze niet met je kind. Bevestig de code en ga naar ‘Volgende’; Tik nu op ‘Klaar’ en voltooi het instellen van het account op het apparaat van je kind. Dit doe je met de zojuist aangemaakte pincode. Nu is het beheerde account van je kind ingesteld. Hij of zij kan nu een naam en profielfoto kiezen en beginnen met appen, terwijl jij een oogje in het zeil kunt houden.

Lees tips voor de eerste smartphone van je kind. En ken jij onze tips om geen onveilige apps meer te downloaden al? Voor nog meer tips volg je ons op Instagram en TikTok!

Dit schreven we al eerder over online veiligheid