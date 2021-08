WhatsApp gaat overstap van iOS naar Android makkelijker maken

Het overzetten van WhatsApp-chats van een iPhone naar Android-smartphone is straks eindelijk mogelijk. De nieuwe functie wordt binnenkort beschikbaar voor Samsung-toestellen met Android 10 of nieuwer.

WhatsApp-chats van iOS naar Android overzetten wordt makkelijker

Tot grote ergernis van veel gebruikers is het praktisch onmogelijk om bestaande WhatsApp-chats van een iPhone over te zetten op een Android-smartphone. Nu komt daar een einde aan. WhatsApp heeft officieel aangekondigd dat het gebruikers makkelijker gaat maken om te schakelen tussen Android en iOS.

WhatsApp gebruikte zendtijd tijdens Samsung’s Galaxy Unpacked-evenement om de nieuwe functie aan te kondigen. De populaire chat-app heeft de functie de afgelopen weken uitvoerig getest. Volgens WhatsApp komt de functie zo laat vanwege end-to-end-encryptie, dat ervoor zorgt dat je gesprekken veilig blijven.

Exclusief beschikbaar voor Samsung-telefoons

De functie komt eerst naar Samsung Galaxy-smartphones met Android 10 of hoger. Denk aan bijvoorbeeld de gloednieuwe Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. Gebruikers kunnen in eerste instantie dus enkel chats overzetten van hun oude iPhone naar een nieuwe Samsung. Met het overzetten blijven de berichten en alle verstuurde foto’s, video’s en spraakmemo’s behouden.

De functie zou over een aantal weken beschikbaar moeten zijn voor alle Samsung-gebruikers. WhatsApp vertelt helaas niet wanneer de functie voor een breder scala aan smartphones beschikbaar wordt. Ook is niet bekend of en wanneer de functie omgekeerd zal gaan werken. Het is namelijk ook onmogelijk om chats over te zetten van een Android-smartphone naar een iPhone.

