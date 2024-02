Straks geen emoji’s meer op WhatsApp (als het aan beheerders ligt)

Misschien reageer je binnenkort niet meer met emoji’s in WhatsApp-kanalen. Door een nieuwe bèta-update van de berichten-app kunnen beheerders dit beperken tot enkele emoji’s, of zelfs helemaal uitschakelen.

WhatsApp-kanalen straks mogelijk zonder emoji’s

Emoji’s kunnen niet ontbreken in een hedendaags WhatsApp-gesprek, want met zo’n klein icoontje voeg je gemakkelijk extra emoties toe aan een bericht. In WhatsApp-kanalen kunnen leden alleen reageren met emoji’s op berichten van beheerders. Dat voorkomt dat een kanaal vol wordt gespamd, maar biedt leden wel een kans tot interactie.

In de nieuwe bèta voor WhatsApp kunnen kanaalbeheerders leden ervan weerhouden om te reageren met een emoji, ontdekte WABetaInfo. Via de kanaal-instellingen kunnen beheerders dit binnenkort uitzetten (None) of aanzetten (Any Emoji). Kanaalbeheerders kunnen het ook beperken tot de zes standaard emoji’s.

Het lijkt erop dat Meta deze optie vooral toevoegt om conflicten te sussen of vermijden. Bijvoorbeeld met onderwerpen waarbij veel leden van een WhatsApp-kanaal van mening verschillen. De functie zit in app-versie 2.24.4.17 die nu voor bètatesters beschikbaar is in de Play Store.

Android Planet op WhatsApp

Veel titels die actief zijn op WhatsApp gebruiken emoji’s om meningen van volgers te peilen, zo ook Android Planet. Bij het delen van een nieuwtje, tip of review horen we graag jullie mening door middel van een ‘duimpje omhoog’ of ‘duimpje omlaag’.

Wil jij zelf het laatste Android-nieuws ontvangen in je favoriete berichten-app? Voeg ons dan toe op WhatsApp. Ga hiervoor naar het Updates-tabblad in WhatsApp, zoek ‘Android Planet’ en klik op ‘Volgen’. Je kunt ook op de knop hieronder klikken om direct bij het Android Planet-kanaal te komen.

