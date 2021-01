WhatsApp rolt binnenkort ‘Later lezen’ uit. Met deze functie worden gebruikers niet gestoord door meldingen van nieuwe berichten, maar kun je wel direct verder lezen vanaf het punt waar je was gebleven. Het is nog niet duidelijk wanneer Later lezen voor alle WhatsApp-gebruikers uitrolt.

WhatsApp ‘Later lezen’-functie op komst

De functie, die momenteel nog onder ontwikkeling is, werd opgemerkt door WABetaInfo. De website duikt regelmatig in de broncode van WhatsApp-testversies en weet zo als eerst welke nieuwe functies toegevoegd gaan worden. Later lezen laat je, zoals op basis van de naam kunt verwachten, chats op een later moment lezen en vervangt de huidige mogelijkheid om gesprekken te archiveren.

Je gebruikt Later lezen op het moment dat je wel op de hoogte wil blijven van een WhatsApp-gesprek, maar niet nu. Zodra je de functie aanzet, ‘legt’ de app een virtuele boekenlegger zodat je weet waar je was gebleven. Vervolgens komt de desbetreffende chat bovenaan de chat-app te staan en krijg je geen notificaties van nieuwe berichten in het gesprek.

In plaats daarvan verplaatst de chat waarvoor je Later lezen hebt aangezet naar de bovenkant van WhatsApp. Zodra je tijd hebt, kun je op het gesprek tikken en verder lezen vanaf waar je was gebleven. De functie werkt volgens WABetaInfo zowel voor individuele als groepsgesprekken. Uiteraard kun je Later lezen te zijner tijd ook weer uitzetten. Zodra je dit doet komt het (groeps)gesprek weer in de ‘normale’ chatlijst van WhatsApp te staan.

Onstuimige tijd voor WhatsApp

WhatsApp verkeert momenteel in onstuimig water. De chat-app is begonnen met het delen van gebruikersgegevens met Facebook, het moederbedrijf. Deze beleidsverandering geldt alleen voor niet-Europese gebruikers van de app: voor Nederlanders verandert er niets.

De verdere integratie met Facebook heeft er echter wel voor gezorgd dat WhatsApp-alternatieven in een stroomversnelling terecht zijn gekomen. Chat-apps als Signal en Telegram, die meer waarde hechten aan de privacy van gebruikers, staan de laatste weken bovenaan de downloadlijsten in de app-winkels.

