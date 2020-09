Een afbeelding, video of gifje versturen via WhatsApp kan al een hele tijd, en dit na het versturen toch verwijderen voor de ontvanger kan ook al handmatig. Er zijn nu aanwijzingen gevonden om WhatsApp-media automatisch te laten verdwijnen.

‘Binnenkort WhatsApp-media automatisch laten verdwijnen’

De informatie is naar buiten gebracht via de website WaBetaInfo, die zich specialiseert in WhatsApp-nieuws. In bètaversie 2.20.201.1 van WhatsApp zijn aanwijzingen gevonden voor automatisch verdwijnende media. De site noemt dat dit werkt bij afbeeldingen, video’s en gifjes. Of het ook geldt voor (opgenomen) audiogesprekken is nog onbekend.

Verstuur je iets, dan kun je ervoor kiezen om dit slechts eenmalig te tonen aan de ontvanger. Een preview ervan is niet te zien en als hij of zij de media opent, kan dat bekeken worden totdat het gesprek wordt afgesloten. Om aan te geven dat je de afbeelding of video eenmalig kunt zien, verschijnt er een kleine één in beeld.

Is de foto, video of gif-afbeelding bekeken dan verdwijnt die dus automatisch. In het gesprek is daar geen melding van te zien. Zo’n bericht krijg je wel te zien als je iets handmatig verwijdert uit een gesprek. Waarschijnlijk kun je nog wel een screenshot maken. Of de verzender daarvan dan een melding krijgt, is ook nog onbekend. Als je dat doet bij Snapchat gebeurt dat bijvoorbeeld wel.

Meer (aankomende) functies van WhatsApp

De populaire messengerdienst is constant bezig met het ontwikkelen en toevoegen van nieuwe functies. Dat mag wat ons betreft wel nog sneller gebeuren, zoals we eerder schreven. Er wordt onder andere gewerkt aan een functie om orde te scheppen en houden op je telefoon.

Daarnaast wordt er ook gesleuteld aan WhatsApp Web, waarmee je sneller kunt chatten met een laptop of computer. Er zijn recent aanwijzingen gevonden om dat te kunnen beveiligen met een vingerafdruk via je smartphone. Vind je privacy belangrijk, lees dan ook eens ons artikel met privacytips voor WhatsApp.

