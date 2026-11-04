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‘WhatsApp maakt foto’s delen makkelijker met deze nieuwe functie’

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
4 november 2026, 16:30
2 min leestijd
‘WhatsApp maakt foto’s delen makkelijker met deze nieuwe functie’

WhatsApp is bezig met de uitrol van een functie die het gebruiksgemak moet verhogen. Door automatisch recente foto’s of video’s te tonen in je chats, deel je die sneller met je contacten. Dit moet je daarover weten.

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Mediasuggesties in WhatsApp

Gemak dient de mens, zo moeten de ontwikkelaars bij WhatsApp gedacht hebben. De chatapp rolt namelijk een functie uit die mediasuggesties toevoegt aan je gesprekken. Dit zijn suggesties van het meest recente mediabestand in je galerij: een foto of video.

Het idee hierachter is dat veel mensen media met elkaar delen via WhatsApp. Normaal moet je daarvoor eerst de galerij openen vanuit de chatbalk en vervolgens een foto of video kiezen. Door een recente foto of video direct in beeld te tonen, voeg je ze sneller toe aan een gesprek.

WhatsApp mediasuggesties

Functie werkt op twee manieren

WhatsApp test momenteel twee manieren om de suggesties weer te geven. Sommige gebruikers zien een pop-up boven de chatbalk (zie de rechterafbeelding hierboven). Die pop-up verschijnt zodra iemand een gesprek opent. Je ziet daarbij een miniatuur van je meest recente foto of video, met de vraag of je deze wilt verzenden. De pop-up heeft ook een sluitknop.

Bij andere gebruikers wordt het camera-icoon in de chatbalk tijdelijk vervangen door die miniatuur. Je kunt de suggestie in beide gevallen negeren en gewoon verder chatten. Iedere gebruiker krijgt momenteel één van deze twee varianten te zien. Vermoedelijk kiest WhatsApp na de testfase een definitieve versie.

Dit kun je vóór verzending nog doen

Op de verzendknop tikken betekent overigens niet dat de ander het kiekje of filmpje direct ontvangt. Zoals je gewend bent, wordt eerst de bewerkingsomgeving geopend. Daar kun je de foto of video nog even bekijken en eventueel voorzien van een sticker of onderschrift. Je kunt ook gewoon teruggaan zonder iets te verzenden. Zo moet worden voorkomen dat je per ongeluk media deelt als je onbedoeld op de suggestie tikt.

WhatsApp filtert de suggesties niet op type of bron. Het kiest simpelweg het meest recente mediabestand in je galerij. Dat kan een foto zijn die je zelf hebt gemaakt of een screenshot, maar bijvoorbeeld ook een afbeelding van internet of een video die je vanuit een andere app hebt opgeslagen.

De functie wordt automatisch ingeschakeld zodra deze beschikbaar is voor jouw account. Heb je hier geen behoefte aan, dan moet je even de instellingen in. Daar zoek je op ‘Chats’ en daarna op ‘Suggestie voor recente media’ (of iets vergelijkbaars).

De uitrol verloopt geleidelijk, dus meer accounts zullen de functie in de komende weken ontvangen. Het is nog onduidelijk wanneer deze voor iedereen beschikbaar zal zijn.

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Bron: WABetaInfo
Bron afbeelding: WABetaInfo
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