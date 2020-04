Het lijkt erop dat je WhatsApp binnenkort op meerdere telefoons kunt gebruiken. Hoe de functie precies gaat werken, is nog onduidelijk.



‘WhatsApp op meerdere telefoons binnenkort mogelijk’

Dat hebben de speurneuzen van WABetaInfo ontdekt. Deze website duikt regelmatig in testversies van de populaire chat-app, en bericht vervolgens over functies die eraan komen. We weten dus nog niet zeker wanneer de nieuwe mogelijkheid uitkomt, maar wel dat WhatsApp er op achtergrond aan werkt.

Het grote publiek kan WhatsApp dus nog niet op meerdere telefoons tegelijk gebruiken. WABetaInfo kwam de onaangekondigde mogelijkheid op het spoor via een melding die ze in een chat ontvingen. Hierin staat dat de encryptiesleutels zijn veranderd. WhatsApp gebruikt deze sleutels om ervoor te zorgen dat de inhoud van appjes alleen voor jou en de ontvanger zichtbaar zijn.

De melding hint dus naar dat er een apparaat is toegevoegd aan het WhatsApp-account. Hoe het precies gaat werken is nog onduidelijk. Misschien gaat WhatsApp de gegevens via de cloud synchroniseren, of krijg je bij aanmelding meerdere encryptiesleutels. Ook zou het kunnen gaan werken als WhatsApp Web. De webversie werkt alleen wanneer WhatsApp op je Android-telefoon actief is.

De mogelijkheid om een chatdienst, zoals WhatsApp, op meerdere telefoons tegelijk te gebruiken is overigens niet uniek. Concurrenten als Telegram kunnen dit namelijk al langer. Berichten worden hierbij tussen alle apparaten gesynchroniseerd. Op die manier ben je altijd bereikbaar.

Haal meer uit WhatsApp

WhatsApp is één van de populairste apps, zo niet de populairste. Een berichtje sturen kan daardoor vrijwel iedereen, maar het chatprogramma heeft meer te bieden. Check ons overzicht van WhatsApp-tips voor handige trucjes tijdens het appen.

Wist je bijvoorbeeld dat je tijdens het bellen via WhatsApp een wisselgesprek kunt starten? En hoe wapen jij je tegen criminelen op de chat-app? Wij geven enkele tips in ons artikel over fraude via WhatsApp.