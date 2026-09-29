WhatsApp voor Android krijgt mogelijk nieuwe look

WhatsApp voor Android krijgt mogelijk binnenkort een nieuw uiterlijk. In een recente bètaversie van de app is een aangepaste interface ontdekt.

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Subtiele veranderingen op komst

Je hoeft je geen zorgen te maken dat WhatsApp er ineens heel anders gaat uitzien. De aanpassingen zitten hem vooral in de navigatiebalk onderaan je scherm. Het is een van de vele functies die de chatdienst maandelijks test.

Op screenshots is te zien dat de navigatiebalk een lichter ontwerp krijgt. Ook lijkt Meta AI een prominentere plek binnen de interface te krijgen. De veranderingen werden gespot door WABetaInfo in een bètaversie van de WhatsApp-app voor Android.

Meta AI mogelijk vastgezet

In de afbeelding hierboven zie je iets bijzonders gebeuren met de Meta AI-knop. Naast de bestaande knop aan de zijkant van het scherm staat Meta AI nu ook in de navigatiebalk.

Hoewel dit niet helemaal logisch is, kan het mogelijk betekenen dat de zwevende Meta AI-knop uiteindelijk wordt vervangen voor een vaste plek in de navigatiebalk. Het zou ook kunnen betekenen dat de AI van Meta meer functies krijgt en dat de ontwikkelaars de functies willen splitsen onder twee knoppen.

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Naast de toevoeging van Meta AI lijkt het er ook op dat de balk transparanter wordt en meer opgaat in de rest van de interface.

Mocht deze transparante ontwerpwijziging uiteindelijk uitgerold worden op Android-telefoons, dan komt het visueel dichter bij de iPhone-versie van WhatsApp. Dit zou dan weer kunnen betekenen dat Meta een uniforme uitstraling wil op beide platformen.

Wanneer komt de nieuwe interface?

Voorlopig gaat het om een wijziging die alleen in een bètaversie is opgedoken. Het is daarom nog niet zeker of en wanneer WhatsApp-gebruikers de nieuwe interface krijgen.

Het blijft dus even afwachten welke onderdelen van het ontwerp uiteindelijk de definitieve versie van WhatsApp voor Android halen.