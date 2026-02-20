Google Pixel 10a tijdelijk tot €250 euro inruilvoordeel

WhatsApp komt met nieuwe functie voor nieuwe groepsleden

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
20 februari 2026, 9:28
2 min leestijd
WhatsApp komt met nieuwe functie voor nieuwe groepsleden

Heb jij groepschats op WhatsApp en voeg je daar regelmatig nieuwe leden aan toe? Dan ken jij vast de frustratie dat zij eerder gestuurde berichten niet kunnen lezen. Daar komt verandering in.

Groepsberichtengeschiedenis

De nieuwste functie op WhatsApp heet ‘groepsberichtengeschiedenis’ (wat een lekker scrabblewoord). Het idee is dat groepsbeheerders en leden ervoor kunnen kiezen om recente berichten in een groepschat naar nieuwe leden te sturen. Hierdoor zijn ze snel bijgepraat over wat er speelt.

De recente berichten die nieuwe leden kunnen ontvangen, variëren van 25 tot maximaal 100 berichten. Het is dus niet mogelijk om de hele chatgeschiedenis te delen, maar nieuwe leden hebben aan een aantal berichten vaak genoeg voor de context. Daarnaast heeft de hele groep gelijk een samenvatting van de belangrijkste zaken. Dat zijn dus twee vliegen in één klap.

Motorola Signature review

Ook aan privacy en transparantie is gedacht

De groepsberichtgeschiedenis is end-to-end versleuteld, net als alle andere berichten. Daarnaast is er gedacht aan de transparantie, want iedereen in een groep wordt op de hoogte gesteld als er een chatberichtgeschiedenis wordt verzonden. Dit wordt gemarkeerd met tijdstempels en informatie over de afzender. Hiermee is dit visueel te onderscheiden van normale chatberichten.

Belangrijk: je krijgt maar op één moment de optie om een deel van de berichtgeschiedenis met nieuwe leden te delen. Dat is direct nadat je ze hebt toegevoegd. Anders ben je te laat. Gelukkig kun je het lid wel weer verwijderen en opnieuw toevoegen om het alsnog te doen.

Sinds deze week is WhatsApp begonnen met de uitrol van de nieuwe functie, die wereldwijd beschikbaar moet komen. Het is een leuke toevoeging van de app, aangezien zowel Telegram (hier deel je of alles of niets) als iMessage nog geen dergelijke functie heeft.

Hoe deel jij nu belangrijke zaken uit groepschats met nieuwe leden? Kopieer en plak je eerder verstuurde berichten of typ je liever zelf een korte samenvatting?

Ken jij deze WhatsApp-tips al?

Bron: Blog WhatsApp
Apps WhatsApp

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

