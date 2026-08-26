Deze nieuwe functies maken jouw WhatsApp-account direct veiliger

Ondersteuning van meerdere passkeys, de optie om een moeilijker te raden wachtwoord te kiezen en meer context bij onbekende bellers. Met deze drie functies wordt jouw WhatsApp-account een stuk veiliger!

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WhatsApp voegt nieuwe functies toe om je account beter te beveiligen. Hieronder bespreken we kort wat er gaat veranderen.

1. Voeg meerdere passkeys toe

Waar je tot nu toe nog maar één passkey kon kiezen, laat de berichtendienst straks toe dat je er meerdere instelt. Niet bekend hiermee? Met een passkey (ook toegangssleutel genoemd) kun je je aanmelden bij WhatsApp met gezichtsherkenning, je vingerafdruk of met schermvergrendeling. Zo bevestig je snel dat jij het bent, zonder dat je een ouderwetse (pin)code hoeft te gebruiken.

Zo stel je een passkey in:

Open WhatsApp op je telefoon; Klik op de drie puntjes bovenaan en tik op ‘Instellingen’; Ga nu naar ‘Account’ en vervolgens naar ‘Passkeys’; Hier voeg je passkeys toe. Deze kun je bijvoorbeeld gebruiken bij het opnieuw instellen van WhatsApp.

2. Kies alfanumeriek wachtwoord bij 2FA

Tweestapsverificatie in WhatsApp bestaat al bijna tien jaar. Dit is een extra beveiligingslaag voor je account, essentieel in het geval dat iemand je account wil overnemen.

Momenteel gaat het om een zescijferige pincode, maar straks kun je ook complexere wachtwoorden instellen. Denk aan een langer, alfanumeriek (dus zowel cijfers als letters) wachtwoord, inclusief speciale tekens. Dit gaat ervoor zorgen dat je wachtwoord een stuk lastiger te raden is voor kwaadwillenden.

Zo stel je 2FA (tweestapsverificatie) in:

Open WhatsApp op je telefoon; Klik op de drie puntjes bovenaan en tik op ‘Instellingen’; Ga nu naar ‘Account’ en vervolgens ‘Verificate in twee stappen’; TIk onderaan op ‘Inschakelen’ en kies een wachtwoord dat je kunt onthouden; Nu alleen nog even bevestigen en opslaan.

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3. Extra context bij onbekende bellers

Tot slot voegt WhatsApp meer context toe als je gebeld wordt door een onbekend nummer (een nummer dat niet in je contactenlijst staat). De info die WhatsApp straks aan je geeft, is onder andere of een nummer uit een ander land komt.

Ook moet je in één oogopslag zien of degene die je belt in gemeenschappelijke groepen zit. Deze context kan je helpen beslissen of je het belletje wel of niet aanneemt.

De uitrol van functies in WhatsApp gebeurt meestal geleidelijk. Het kan dus nog even duren voordat alle Nederlandse gebruikers ermee aan de slag kunnen.