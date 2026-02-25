‘WhatsApp gaat wellicht nieuwe wachtwoordfunctie krijgen’

Sinds het prille begin in 2009 werkt WhatsApp met eenmalige wachtwoorden via sms om in te loggen. Persoonlijke wachtwoorden voor gebruikers zijn er nog niet, maar lijken er wel te komen. Lees verder!

Sms-verificatie en 2FA nog niet genoeg

WhatsApp werkt sinds het begin met een sms-verificatie. Hiermee kunnen gebruikers aantonen dat zij de eigenaar zijn van het telefoonnummer waarmee ze WhatsApp willen gebruiken. Dat is nodig bij de eerste installatie van de chat-app, maar ook als je een nieuwe telefoon hebt, je apps overzet en opnieuw op WhatsApp moet inloggen.

Daarnaast werkt WhatsApp met tweestapsverificatie, een extra beveiligingslaag waar gebruikers zelf voor kunnen kiezen. Deze zescijferige pincode is dus niet verplicht, maar zorgt er wel voor dat iemand anders jouw nummer niet opnieuw kan registeren op een andere telefoon. Het geeft extra zekerheid en is daarmee een populaire optie.

Bron: WABetaInfo

Nu is het nieuws naar buiten gekomen dat WhatsApp ook zit te denken aan persoonlijke wachtwoorden. Dat weten we via WABetaInfo, de toonaangevende, onafhankelijke website gespecialiseerd in het ontdekken en rapporteren van nieuws, updates en nieuwe functies voor WhatsApp.

Zij hebben in de nieuwe bètaversie van de app (Android 2.26.7.8) de optie voor persoonlijke wachtwoorden ontdekt. We zeggen ‘optie’, want het lijkt er nu nog niet op dat WhatsApp het gebruik ervan gaat verplichten om de app normaal te kunnen gebruiken.

Wachtwoord tegen sim-swapping

Sim-swapping is kort gezegd de malafide praktijk waarbij iemand jouw persoonlijke telefoonnummer over laat zetten op zijn of haar simkaart. Heel plat gezegd: iemand steelt je 06-nummer. Het lijkt erop dat het moeilijker maken van sim-swapping de reden is dat WhatsApp aan het overwegen is om een extra wachtwoordfunctie toe te voegen.

In de huidige situatie met de eenmalige wachtwoorden via sms vindt er namelijk nog te veel fraude plaats. Het blijkt te makkelijk om deze wachtwoorden te ‘stelen’ en daarmee dus in te loggen op andermans WhatsApp-account. De introductie van tweestapsverificatie had als doel om dit aan te pakken, maar met te weinig effect.

Een persoonlijk wachtwoord is veel moeilijker te bemachtigen dan de eenmalige wachtwoorden via sms. Daarmee zijn gebruikers op WhatsApp een stuk veiliger. Er is nog geen datum bekend waarop de nieuwe wachtwoordfunctie uitgerold wordt, maar het feit dat het nu getest wordt, geeft ons goede hoop.

