Let op: WhatsApp werkt vanaf nu niet meer op deze telefoons

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
9 september 2026, 14:04
2 min leestijd
Let op: WhatsApp werkt vanaf nu niet meer op deze telefoons

Gebruik je nog een (erg) oude smartphone? Dan kan het zijn dat WhatsApp vanaf nu niet meer werkt. Check hier welke toestellen niet meer kunnen appen.

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WhatsApp ondersteunt oude Android-versies niet meer

WhatsApp werkt voortaan niet meer op telefoons die op Android 5.0 of 5.1 (Lollipop) draaien. Dat zijn erg oude Android-versies, die ruim tien jaar geleden zijn uitgebracht. Android 5.0 verscheen eind 2014, terwijl versie 5.1 in februari 2015 het levenslicht zag.

Je hebt voortaan Android (6.0 Marshmallow) nodig om WhatsApp te kunnen gebruiken. Als je nog een oude smartphone in huis hebt, is het daarom slim om te checken op welke Android-versie deze draait. Ook kun je controleren of het toestel misschien nog kan worden bijgewerkt naar Android 6.0 of nieuwer.

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Draait het toestel op Android Lollipop en kun je niet updaten? Dan verdwijnt ondersteuning voor WhatsApp en kun je niet meer appen. Je hebt dan simpelweg een nieuwe telefoon nodig om te appen. Zorg voordat je overstapt er overigens wel voor dat je een WhatsApp back-up maakt, want anders ben je jouw gesprekken kwijt.

Gelukkig is de kans zeer klein dat je toestel nog op Android 5.0 of 5.1 draait. De meeste smartphones die nu worden uitgebracht beschikken over Android 16 of 17, of zijn inmiddels bijgewerkt naar deze versies. En zelfs als je een paar Android-updates achterloopt, kun je voorlopig wel blijven WhatsAppen.

Waarom je altijd moet updaten

WhatsApp schrapt de ondersteuning voor oude Android-versies omdat nieuwe features niet altijd op deze software werken. Daarnaast beschikken maar relatief weinig mensen over een toestel met een Android-versie van twaalf jaar geleden, waardoor het weglaten van de ondersteuning geen grote problemen oplevert.

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Tot slot raden we aan om te zorgen dat je smartphone altijd op de nieuwste software draait. Hierdoor loop je geen nieuwe features mis, maar weet je ook zeker dat je bent beschermd tegen beveiligingsproblemen. Oudere Android-telefoons zijn immers kwetsbaar voor lekken in het besturingssysteem.

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Via: WABetaInfo
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