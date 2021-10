Goed nieuws: WhatsApp maakt migratie van iOS naar Android 12 mogelijk

Wie zijn iPhone straks wil inruilen voor een smartphone die standaard op Android 12 draait, kan zijn WhatsApp-gespreksgeschiedenis inclusief media overzetten. Eigenaren van een Pixel-smartphone kunnen de feature per direct gebruiken. Dit moet je weten.

WhatsApp overzetten naar Android 12

Overstappen van een iPhone naar een Android-smartphone levert als WhatsApp-gebruiker al jaren een frustratie op: je kunt je gespreksgeschiedenis en andere gegevens niet meenemen. Met een lege WhatsApp-app beginnen is een slechte start, maar er komt langzaamaan een einde aan.

Google heeft bekendgemaakt dat alle smartphones die uit de doos op Android 12 draaien, geschikt zijn om je WhatsApp-data van iOS naar Android over te zetten. Alle Pixel-smartphones kunnen dit per direct. Niet alleen de nieuwe Pixel 6 en 6 Pro, maar ook oudere modellen als de Pixel 3a.

Goed om te weten is dat er – los van de Pixel 6-reeks – nog geen smartphones aangekondigd zijn die uit de doos op Android 12 draaien. Daar komt vermoedelijk binnen enkele weken verandering in. Volgend jaar zullen vrijwel alle nieuwe Android-toestellen versie 12 vooraf geïnstalleerd hebben. Dit is belangrijk om te noemen omdat Google benadrukt dat de WhatsApp-migratie niet werkt op smartphones die na een update op Android 12 draaien, uitzonderingen daargelaten.

Samsung ondersteunt iOS-migratie al

Tot dusver was er één uitzondering: Samsung. Het merk maakte in augustus al bekend dat alle Samsung-smartphones met Android 10 of hoger geschikt zijn om WhatsApp van iOS naar Android over te zetten.

Google geeft tegenover The Verge aan samen te werken met smartphonemerken om toestellen die na een update op Android 12 draaien, ook compatibel te maken met de WhatsApp-migratie. Details houdt het bedrijf voor zich.

WhatsApp heeft eerder aangegeven dat het ook een migratiefunctie van Android naar iOS mogelijk wil maken. Wanneer die functie beschikbaar komt, is nog steeds onduidelijk.

Zo zet je WhatsApp over van iOS naar Android

WhatsApp overzetten van iOS naar Android doe je door je iPhone en Android-toestel te verbinden met een Lightning-naar-usb-c-kabel. Als je die niet hebt, moet je er zelf een regelen. Scan daarna met je Android-smartphone de qr-code op je iPhone en het migratieproces start.

De migratie is volgens Google en WhatsApp volledig veilig en zet naast je gesprekken ook media en meer data over. Hoe lang het proces duurt, hangt van de grootte van je WhatsApp-back-up af. Tijdens het overzetten ontvang je geen nieuwe berichten, waarschuwen Google en WhatsApp.

