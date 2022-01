‘WhatsApp laat je makkelijker berichten overzetten van Android naar iOS’

Het overzetten van je WhatsApp-chatgeschiedenis van een Android-telefoon naar een iPhone wordt in de toekomst eenvoudiger. Lees hier hoe het zou werken.

WhatsApp werkt aan een soepele overdracht

In een testversie van WhatsApp hebben de onderzoekers van WABetaInfo een nieuwe functie gespot. Het overzetten van de berichten-app van iedere Android-smartphone naar iPhones moet makkelijker kunnen. Dat vindt WhatsApp ook. Het is eindelijk tijd om dit probleem aan te pakken, zo laat de nieuwe bètaversie zien.

Gebruikers laten zich al jaren negatief uit over het feit dat de overstap naar een iPhone zeer moeizaam gaat. Zo is het niet mogelijk om je gespreksgeschiedenis, foto’s en spraakmemo’s mee te nemen naar de telefoons van Apple. Niemand wil al zijn berichten verliezen en opnieuw moeten beginnen met een lege chatlijst. Eerder zorgde WhatsApp al dat de overstap andersom, van iOS naar Android 12, mogelijk is.

Van ‘Samsung-exclusive’ naar brede ondersteuning

In september 2021 werd deze functie, na jaren testen, al uitgerold voor Samsung en Apple-telefoons. Later werden ook de Google Pixels en andere Android 12-smartphones toegevoegd aan dit lijstje. Het is heugelijk nieuws dat nu ook andere telefoons, die draaien op oudere Android versies, deze functie gaan ondersteunen.

De bovenstaande screenshots tonen dat het proces plaatsvindt in de cloud en dus waarschijnlijk kan gebeuren zonder kabel. De ‘Stap over op iOS’-app zal dus in de toekomst ook WhatsApp gaan ondersteunen.

Doe meer met WhatsApp op Android

WhatsApp is één van de meest populaire apps van Meta, het moederbedrijf van onder andere Facebook. Het zogenoemde appen kan tegenwoordig bijna iedereen, maar wist je dat de berichten-app veel meer dan berichten sturen in petto heeft? Wist je bijvoorbeeld dat je iemand een WhatsApp bericht kan sturen zonder het telefoonnummer op te slaan? Of dat je in deze app ook video’s zonder geluid kan verzenden?