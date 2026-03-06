‘Weer een abonnement erbij: ook WhatsApp krijgt betaalde extra’s’

Je struikelt tegenwoordig over de diensten waarvoor je een abonnement kunt of zelfs moet afsluiten. WhatsApp lijkt de volgende die gebruikers een abonnement gaat aanbieden. Dit kun je ermee!

WhatsApp personaliseren

WhatsApp ziet er bij veel gebruikers bijna hetzelfde uit. De dominante kleur binnen de app is groen en je bent gebonden aan een basis-interface met een structuur van chatgesprekken onder elkaar met daarboven een zoekbalk. Ook de knop om een nieuw gesprek te starten, zit op een vaste plek.

Als je wat meer van WhatsApp (en apps in het algemeen) weet, kun je een beetje spelen met de looks door te kiezen voor een donker of licht thema. Ook kun je specifieke chatachtergronden instellen en je eigen stickers maken en versturen. Dat is niet moeilijk, maar lang niet bij iedereen bekend.

Voor grotere personalisaties was je tot nu toe aangewezen op hobby’ers en techneuten die onofficiële versies aanbieden met daarin andere thema’s, verschillende icoontjes en meer opties. WhatsApp speelt naar verluidt in op die behoefte bij gebruikers door met een abonnement te komen. Dat heeft de website WABetaInfo ontdekt. Dit platform houdt toekomstige versies van de app in de gaten.

WhatsApp Plus: een betaald abonnement

Dit maandelijkse abonnement moet WhatsApp Plus gaan heten en zou worden ontwikkeld voor zowel Android als iOS. Het abonnement biedt verschillende opties om zaken binnen de app te personaliseren naar je eigen smaak. Denk aan nieuwe interface-elementen zoals het thema en pictogrammen, maar ook extra kleuropties.

Het blijft niet alleen bij de looks, ook de opties zouden worden uitgebreid. Momenteel kun je slechts drie chats vastzetten, betalende gebruikers mogen in de toekomst tot wel twintig chats vastzetten. Handig als je meer dan drie belangrijke personen hebt van wie je geen berichtje wil missen. Verder zouden er exclusieve ringtones beschikbaar komen en ook stickers die alleen door mensen met een abonnement te versturen zijn.

Het is nog onduidelijk of alles wat nu naar buiten is gekomen, ook echt gelanceerd gaat worden door WhatsApp. En zo ja, op welke termijn. Het nieuws is echter best aannemelijk (en al eerder naar buiten gekomen) aangezien veel diensten die gratis beginnen, op termijn vaak op zoek gaan naar manieren om toch aan hun gebruikers te kunnen verdienen. Kijk bijvoorbeeld naar Spotify en YouTube, die allebei een gratis basisversie én uitgebreidere betaalde versies in abonnementsvorm aanbieden.

Zit jij te wachten op extra functies en meer personaliseringsopties in WhatsApp? En zo ja, wat zou je daar dan maximaal per maand aan kwijt willen zijn? We horen het graag van je.

