Stiekem online of groep verlaten: de 3 nieuwe functies van WhatsApp

De populairste berichten-app van Nederland komt met een aantal handige privacy-updates. Zo ben jij als gebruiker beter beschermd. Bekijk hier de drie nieuwe functies.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp stelt privacy van gebruiker voorop

Berichten versturen via WhatAapp is ontzettend handig en wordt door bijna iedereen in Nederland gedaan. Om gebruikers nog meer privacy te geven, komt de app met een drietal privacy-updates. Deze zullen de aankomende maand uitrollen voor WhatsApp-gebruikers.

1. Bepaal zelf wie zien of je online bent

Wanneer je in een privégesprek van iemand zit, kun je bovenin beeld zien of deze persoon online is of wanneer hij voor het laatst gezien is. Anderen zien dat ook bij jou, maar misschien wil je dat helemaal niet. Voor momenten dat je liever even WhatsApp bekijkt zonder dat iedereen ziet dat je online bent, introduceert WhatsApp de volgende functie.

Je kunt nu instellen wie kan zien wanneer je voor het laatst online bent geweest. Zo bepaal je of iedereen, alleen je contacten of helemaal niemand je ‘laatst gezien-status’ mag bekijken. Heb je specifieke personen die je liever ‘vermijdt’, dan kun je zelfs kiezen voor een specifiek contact. Je ‘online-status’ kan iedereen zien of dezelfde mensen als bij je ‘laatst gezien-status’.

2. Verlaat ongezien een groepschat

Groepsgesprekken zijn een handige manier om veel contacten in één keer te bereiken. Zo nu en dan wil je zo’n groepschat ook verlaten. Met de nieuwste update krijgen alleen nog beheerders van zo’n groepsgesprek een melding dat je eruit bent. Handig voor als je niet wil dat een specifiek iemand je de groep uit ziet gaan, behalve als zij beheerder zijn.

3. Geen ongewilde screenshots van eenmalige foto’s

Sinds een tijdje kun je eenmalige foto’s versturen via WhatsApp. Wanneer je een foto wil versturen, klik je eerst naast het verzendknopje op het eentje. Om te voorkomen dat andere chatters je gekke bek of kiekje voor altijd kunnen bewonderen, is het screenshotten van zo’n eenmalige foto’s straks onmogelijk.

WhatsApp zit bomvol bescherming

WhatApp zit vol met privacybescherming. Zo zijn je chats altijd end-to-end-encrypted. Dat betekent eigenlijk dat niemand, behalve jij en de andere persoon, de gesprekken kunnen lezen. Ook zorgt de app ervoor dat contacten kunt blokkeren en zelf rapporteren. De aankomende maand komen bovenstaande functies daar dus ook nog bij.

