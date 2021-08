WhatsApp laat je binnenkort reageren op berichten met emoji

Om nu te reageren op een bericht bij WhatsApp, moet je ‘m quoten of kopiëren om vervolgens een reactie achter te laten. Dat lijkt binnenkort te worden uitgebreid. Hoe dat precies werkt, lees je hier.

WhatsApp reactie op berichten: binnenkort met emoji

Volgens de bekende bron WABetaInfo werkt WhatsApp aan een nieuwe optie om reacties achter te laten op gestuurde berichten. Daarmee stuur je direct een emoji op iets wat eerder gezegd is in het gesprek. Zo hoef je dat stukje niet meer te quoten of volledig te kopiëren, zoals nu nog wel het geval is.

De genoemde functie is nog niet beschikbaar, maar wordt op dit moment ontwikkeld. WhatsApp gaat wel eisen stellen aan de versie van de app die je gebruikt om van de nieuwe functie gebruik te kunnen maken. Gebruik je een te oude versie, dan werkt het niet en krijgt de ontvanger de melding hieronder te zien.

Daarmee volgt WhatsApp apps op die een soortgelijke mogelijkheid al wel bieden. Zo kun je bij chat-apps als Signal of Slack al snel reageren op een berichtje door een emoji te kiezen. Helaas heeft de website nog geen screenshots over hoe de functie er precies uitziet. Onduidelijk is ook nog hoe het reageren met een emoji precies werkt in groepschats. We gaan er vanuit dat dat hetzelfde is als bij bijvoorbeeld Slack.

Als iemand daar een bericht achterlaat, kunnen de andere deelnemers daarop reageren met een eigen emoji, of er eentje kiezen die al door iemand anders is gebruikt. Door die mogelijkheid wordt de functie vaak gebruikt om bijvoorbeeld interesse over een onderwerp te peilen.

Eerst voor testers van WhatsApp

Zoals met nagenoeg alle nieuwe features in WhatsApp komt de genoemde functie eerst beschikbaar voor testers. Er bestaat namelijk een WhatsApp-bètaprogramma. Duizenden mensen gebruiken dit, testen daarbij nieuwe mogelijkheden en kunnen feedback achterlaten richting de ontwikkelaars. Die kunnen dit dan waar nodig verwerken en de app bijschaven, voordat de functie naar het grote publiek wordt uitgerold.

