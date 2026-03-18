Jouw WhatsApp-gesprekken krijgen een nieuwe functie (met een groot voordeel)

Sebastiën Hoek
18 maart 2026, 8:54
Ruisonderdrukking in WhatsApp

WhatsApp is één van de populairste chatdiensten in Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruiken in 2026 meer dan 13,8 miljoen mensen de app, waarvan er 11 miljoen dagelijkse gebruikers zijn.

Ondanks de populariteit zijn er nog genoeg punten waarop WhatsApp kan verbeteren. Zo is de audiokwaliteit van spraak- en videogesprekken in de Android-versie van WhatsApp niet altijd optimaal, maar daar lijkt nu verandering in te komen.

Dit moet het probleem oplossen

In de nieuwste bètaversie voor Android blijkt dat WhatsApp de mogelijkheden voor ingebouwde ruisonderdrukking onderzoekt. Dit werd ontdekt door de experts van WABetaInfo. De functie moet ervoor zorgen dat ongewenste achtergrondgeluiden worden geblokkeerd, waardoor de kwaliteit van bel- en videogesprekken automatisch wordt verbeterd.

De technologie isoleert de stemmen van gebruikers door middel van een filter. Daardoor worden bepaalde frequenties geblokkeerd en omgevingsgeluiden naar de achtergrond gedrukt. De functie zal automatisch aanstaan en via een melding laten weten wanneer ruisonderdrukking in een gesprek wordt toegepast. Overigens kun je de functie wel handmatig uitzetten.

WhatsApp Web gebruikt als test

Dat WhatsApp bezig is met het verbeteren van de kwaliteit van (video)gesprekken, komt niet helemaal uit de lucht vallen. De chat-app steekt steeds meer moeite in de belfunctie en introduceerde vorige maand bijvoorbeeld de optie om te (video)bellen met WhatsApp Web.

De functie wordt vooralsnog bekend niet uitgerold op de iOS-versie van WhatsApp. Dit komt mede doordat Apple  in zijn software zelf diverse mogelijkheden heeft voor ruisonderdrukking en stemisolatie. 

Gisteren werd bekend dat je binnenkort WhatsApp kan gebruiken zonder de app en zonder dat iemand een account heeft. Wanneer deze functie beschikbaar komt in Nederland is nog niet bekend, maar dat de ruisonderdrukking eraan komt lijkt een gegeven. 

