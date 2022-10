WhatsApp heeft grote storing: 25 oktober 2022

Berichtendienst WhatsApp heeft te maken met een grote storing. Verstuurde berichten komen niet aan sinds 09.00 in de ochtend. Niet alleen in Nederland zien we meldingen, maar ook in andere landen werkt de chat-app niet of nauwelijks.

WhatsApp storing: dit moet je weten

Update 10.50 uur: steeds meer personen melden weer dat ze berichten kunnen versturen en ontvangen. Wat de oorzaak was van de storing is echter nog steeds onbekend.

Origineel bericht (09.22 uur):

Vanaf 09.00 uur vanochtend stromen meldingen binnen dat WhatsApp-gebruikers last hebben van het niet kunnen versturen van berichten. Onder andere via AlleStoringen.nl zien we dat er in korte tijd al tienduizenden meldingen binnen zijn gekomen dat WhatsApp niet goed functioneert.

Ook op Twitter en andere sociale media verschijnen veel meldingen over de storing op WhatsApp. Verstuur je een bericht, dan blijft het bericht op niet-verzonden staan. Het is nog de vraag hoeveel gebruikers er getroffen zijn. In Nederland lijkt de chatdienst in ieder geval volledig offline, en ook in andere landen duiken er klachten op.

Ook kunnen sommige gebruikers plots geen verbinding meer maken met WhatsApp Web. De oorzaak is op het moment van schrijven nog onbekend. WhatsApp zelf heeft inmiddels een kort statement uitgebracht: “sommige mensen kunnen geen berichten naar elkaar kunnen sturen”. Tevens benadrukt het bedrijf “dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing”.

