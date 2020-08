‘WhatsApp krijgt optie om chats te synchroniseren tussen Android en iOS’

Het is een enorm gedoe om chatgesprekken van een Android-telefoon naar een iPhone (en andersom) over te zetten, maar dat moet in de toekomst veranderen. WhatsApp lijkt te werken aan een optie om je data tussen de platformen te synchroniseren.

WhatsApp-gesprekken synchroniseren

Volgens de website WABetaInfo, die vaak over betrouwbare informatie over onaangekondigde WhatsApp-features beschikt, werkt de chat-app aan een veelgevraagde feature. WhatsApp zou bezig zijn met een optie om chatgesprekken en andere data van Android naar iOS over zetten en vice versa.

Handig, want op dit moment is het heel lastig om je WhatsApp-chathistorie tussen platformen te synchroniseren. Er zijn verschillende applicaties die je dit alsnog laten doen, maar deze werken lang niet altijd vlekkeloos en zijn niet heel gebruiksvriendelijk. WhatsApp zou daar in de toekomst dus verandering in willen brengen.

Het is nog onduidelijk wanneer de feature verschijnt, maar WABetaInfo schrijft wel dat de ontwikkeling van de functie een ingewikkelde klus is. WhatsApp-back-ups worden bij Android in Google Drive opgeslagen, bij iPhones gebeurt dit via iCloud. Het lijkt er wel op dat je straks verplicht een wifi-verbinding nodig hebt om gesprekken tussen platformen te synchroniseren, aangezien je veel data moet overzetten.

Meer nieuwe WhatsApp-functies

Daarnaast werkt WhatsApp aan de mogelijkheid om je WhatsApp-account op vier verschillende apparaten tegelijk te gebruiken. Hierdoor kun je ook je chatgesprekken en WhatsApp-foto’s en -video’s tussen meerdere devices synchroniseren. Helaas weten we nog niet wanneer deze feature beschikbaar komt.

Wil je meer lezen over de chat-app? Check dan onze tip hoe je snel en simpel een WhatsApp-backup maakt. Ook kun je zelf bepalen wie je wel en niet kan toevoegen aan groepsgesprekken, en heeft WhatsApp Web sinds kort een donkere modus. In de videotip hieronder zie je hoe deze dark mode werkt.

