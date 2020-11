WhatsApp laat je jouw telefoon opruimen, krijgt verdwijnende berichten

Met een handige nieuwe functie van WhatsApp kun je simpel en snel je telefoon opruimen. De chat-app lijkt ook binnenkort ‘verdwijnende berichten’ te introduceren, die na een bepaalde periode uit een chatgesprek worden verwijderd.

Lees verder na de advertentie.

WhatsApp opruimen met deze nieuwe feature

WhatsApp maakt bekend dat deze week een nieuwe functie wordt uitgerold, waarmee gebruikers eenvoudig opslagruimte op hun smartphone kunnen vrijmaken. Als je de chat-app al een hele poos gebruikt, staat je telefoon waarschijnlijk vol met foto’s, video’s, gifjes en andere bestanden die je doorgestuurd hebt gekregen. Dit neemt behoorlijk veel opslagruimte in en daar wil WhatsApp nu iets aan doen.

De nieuwe functie, die je ziet bij ‘WhatsApp > Instellingen > Data- en opslaggebruik > Opslag beheren’ verzamelt grote bestanden die vaak zijn doorgestuurd en je dus kan verwijderen. Zoals je in de video hierboven ziet, kun je deze foto’s en video’s vervolgens in één keer selecteren en weggooien. Op de manier maak je weer wat opslagruimte op je telefoon vrij. WhatsApp toont in het overzicht met je chats ook een melding als je smartphone bijna helemaal vol zit.

De functie wordt geleidelijk naar iedereen uitgerold, waardoor het eventjes kan duren voordat jij ‘m ook ziet verschijnen. Overigens zit er al een optie in WhatsApp waarmee je de gebruikte opslag per gesprek kan checken en eventuele ruimte kan vrijmaken. Dit moet je echter handmatig doen en met de nieuwe functie geeft de chat-app automatisch suggesties welke bestanden weg kunnen.

Verdwijnende berichten op komst

Daarnaast lijkt het erop dat WhatsApp binnenkort nog een nieuwe feature krijgt: verdwijnende berichten. Dit zijn appjes die, als je de functie ingeschakeld, na zeven dagen automatisch uit een gesprek verdwijnen, ook als je een foto of video stuurt. Berichten krijgen dus als het ware een vervaldatum. In individuele gesprekken kun je de verdwijnende berichten zelf activeren, in groepchats moet de beheerder dit doen.

Op een FAQ-pagina, waar WhatsApp de nieuwe functie alvast uitlegt, geeft de chat-app wel aan dat het slim is om de verdwijnende berichten alleen te gebruiken bij personen die je vertrouwt. Gesprekspartners kunnen een appje met een vervaldatum bijvoorbeeld wel doorsturen of bijvoorbeeld een screenshot van het gesprek maken en dit bewaren.

Het is onduidelijk wanneer de verdwijnende berichten officieel te gebruiken zijn. Houd Android Planet in de gaten voor het laatste WhatsApp-nieuws. Dat kan via onze website, de Android Planet-app en dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

Lees meer over WhatsApp: